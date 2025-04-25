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Andy兩百萬Q＆A公開 「不相信愛情、帳本還沒看到」

Andy200萬Q＆A影片上架。（翻攝自YT）Andy200萬Q＆A影片上架。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「眾量級CROWD」Andy和家寧母女因財務糾紛鬧上法院，近日，新北地檢署指揮調查局北機站調查官搜索群海公司，約談張家寧與其父母、妹妹等人。Andy因事件在網路發酵，YouTube頻道粉絲急速上升，至今已有241萬訂閱粉絲。今（25）日，Andy發出200萬Q＆A影片笑稱：「不相信愛情」，引起大批網友留言。

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Andy在影片中指出200萬訂閱第一筆薪水先還清律師費，「先給我的家人，因為我的律師費都是跟我媽、我哥借的，我一定第一筆會先還他們」。面對網友提問：「你還會相信愛情嗎？」，Andy在猶豫後說：「我覺得我不相信耶」，隨後又立即頑皮表示是騙人的，「每次都是一個成長跟蛻變的過程，我覺得人生還是要抱有很多希望」至於，網友提出帳本問題，Andy皺眉：「我連看都沒看到，也沒有任何張家人的一封訊息或電話

Andy笑稱不相信愛情。（翻攝自YT）Andy笑稱不相信愛情。（翻攝自YT）

影片中，Andy也表示在經過這些事後，自己變得更勇敢、更豁達，他做出了自己也難以置信的決定，對於以前的他來說，是非常困難的，現在的自己不一樣了。Andy感性發言：「老實講我很幸運，周遭有很多人幫助我，給我很多想法跟建議，以至於我可以轉換心態，那個過程可能有點長，然後我就開始想說我不該那麼負面」。最後Andy也分享，「也不想要有仇恨，因為我覺得仇恨不會讓我變好」。

Andy表示不想要有仇恨。（翻攝自YT）Andy表示不想要有仇恨。（翻攝自YT）

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