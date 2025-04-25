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才爆出軌陳妍希！伊能靜突誇「她」和秦昊很配

伊能靜與老公秦昊感情甜蜜。（翻攝自微博）伊能靜與老公秦昊感情甜蜜。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星伊能靜2015年與中國演員秦昊再婚，並育有一女，然而前陣子竟傳出婚變，甚至被爆出秦昊的祕戀對象，是日前宣布恢單的女星陳妍希，伊能靜隨即出面澄清，強調兩人感情還是很好。近日伊能靜也為了幫秦昊宣傳新戲，特地在微博寫下長文，還大方點名女星鍾楚曦與秦昊很速配。

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秦昊近期與鍾楚曦合作新劇《借命而生》熱播，伊能靜也在微博發文替老公宣傳，有感而發寫下，「有句話說『兄弟是過命的交情』，我更覺得『夫妻是借命的恩情』」，提到有了孩子以後，兩人就是命運共同體，互相依賴卻又各自獨立，認為「夫妻依靠的絕不是愛情，而是有恩有義的感情」，點出恩義才是夫妻最終走不散的原因。

提到有網友大讚秦昊和女主角鍾楚曦很有CP感，伊能靜也大方回應，「說真的，我也覺得秦昊和鍾楚曦好配啊！」她也不忘分享秦昊最近有許多邀約，但始終沒看到喜歡的劇本，因此暫時不想拍戲，讓她忍不住開心直呼，「爸爸（指秦昊）終於有完整的時間在家了！」可見夫妻倆感情依舊甜蜜。

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