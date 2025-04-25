阿湯哥《不可能的任務》上天下海親自挑戰！再曝高空攀機翼驚險畫面

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的招牌系列第8集《不可能的任務：最終清算》再釋出兩支精彩花絮，帶領觀眾一探阿湯哥上天、下海親自挑戰高難度特技的驚險瞬間，以及劇組遠赴挪威斯瓦巴群島拍攝的壯闊旅程，甚至冷到大家都被凍僵！

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》上天、下海親自挑戰高難度特技。（UIP提供）

在「挑戰高空篇」花絮中，阿湯哥挑戰在海拔8000英尺的高空攀爬飛機機翼，完全不靠特效，親自完成極限演出。他必須承受每小時140英里的強風吹襲，強風逼得他雙眼難以睜開，甚至幾乎無法呼吸，特寫鏡頭下的臉部神情讓人看得冷汗直流，真實感十足、令人屏息。

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《不可能的任務：最終清算》遠赴挪威斯瓦巴群島拍攝，冷到大家都被凍僵。（翻攝自YouTube）

另一支「冰天雪地篇」花絮則紀錄劇組和演員深入風景壯麗的挪威斯瓦巴群島進行極地拍攝的過程。主要演員與導演分享：「如果你想拍出壯觀的冰層，就必須在氣溫最低的時候前往。北極的低溫讓人凍到骨子裡，這種寒冷是無法假裝的，只要脫掉手套幾秒，手指立刻凍僵。」

但在這樣的環境下拍攝，不但增加了懸疑與戲劇張力，也讓觀眾彷彿親歷其境，帶來震撼的視覺體驗，讓他們直呼：「能夠完成這樣的拍攝，對我們來說是無比的榮幸。」《不可能的任務：最終清算》將於5月17日在台上映，關乎全人類命運的終極任務即將展開。

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》於海拔8000英尺的高空攀爬飛機機翼，驚險場面也成為這次海報主視覺。（UIP提供）

《不可能的任務：最終清算》挑戰高空篇花絮：

《不可能的任務：最終清算》冰天雪地篇花絮：

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