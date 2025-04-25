聽聞黃子佼事件震驚落淚！ 張榕容：原來我跟孩子一樣不知道

張榕容今出席家扶基金會「428兒保日」活動，呼籲關注「數位足跡」。（家扶基金會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張榕容今出席家扶基金會「428兒保日」活動，呼籲關注「數位足跡」，記者會上心理師還原黃子佼「創意私房」事件，解釋少女們逐步遭強迫拍攝性影像的過程，原來是以「網路交往」開啟犯罪濫觴，少女們誤以為真的與加害者戀愛，進而拍攝私密照，逐步掉入陷阱。張榕容聽完驚訝不已，激動哽咽說：「原來我曝露在那麼多危險內！我跟孩子一樣都不知道很多事情，來這學一堂課。」並提醒大家：「不要亂傳你的照片給別人！」

她提到自己的社交帳號曾被駭客入侵盜用，當時她誤觸詐騙連結，一下子東西就都沒了，「最痛苦的是連用自己的身分證號都無法登入。」她覺得公眾人物必須拍照片宣傳，但這些照片反而可能被拿來詐騙相信自己的人，「可能會傷害到你自己，也可能傷害到相信到你的人。」

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張榕容提到社交帳號曾被駭客入侵盜用的經歷。（家扶基金會提供）

張榕容和歌手老公紀佳松結婚12年，育有12歲女兒，她跟紀佳松的IPAD都會一併連動女兒的社群，電子設備也設定「兒童不宜模式」，但仍會顧及孩子隱私，不會時時去看，她透露因為身為公眾人物，不敢追蹤女兒的社群帳號，「我的粉專是公開，我要去追蹤的話，我也會擔心不認識的人去追蹤她。」擔心隱私暴露。

張榕容說有回女兒期中考結束想放鬆，但她阻止女兒使用網路，母女因此不愉快，最後是由老公紀佳松調解，「女生跟女生比較難聊天，男生跟女生比較好。媽媽白羊座脾氣火爆，比較難溝通。」

她強調孩子要使用網路一定要約法三章，且可以用孩子感興趣的話題，打開孩子的心，去了解孩子們追蹤的朋友有哪些。她在女兒還不會開口時就已經為女兒性教育，教導女兒哪些私密處不能給碰，「在她成年前一定都知道這些事情。」

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