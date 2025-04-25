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娛樂 最新消息

《我們與惡的距離2》「刪減孟耿如戲份」後確定上架！平台曝播出細節

CATCHPLAY今在發表會公布之後將上架的台劇。（CATCHPLAY提供）CATCHPLAY今在發表會公布之後將上架的台劇。（CATCHPLAY提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕影劇平台CATCHPLAY+今舉辦2025全面升級發表會，CATCHPLAY與公視合資出品的《我們與惡的距離2》日前因黃子佼購買未成年少女影片延燒，讓妻子孟耿如受波及，該劇遭到網友抵制，後來刪減戲份，才稍微平息眾怒，CATCHPLAY集團執行長楊麗貞提到《與惡2》確定會在今年第二季上架CATCHPLAY+。

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被問起是否會擔心負面聲浪影響作品？楊麗貞坦言有關注所有回應，但平台的角度不太一樣，「我們希望是能給用戶很多元的東西，《與惡》系列是台灣指標性的作品，我們當然希望大家看到，《與惡2》的初衷也是希望讓大家看完後，可以創造理性對話的空間。」

CATCHPLAY集團執行長楊麗貞（左）和唐綺陽今出席發表會。（CATCHPLAY提供）CATCHPLAY集團執行長楊麗貞（左）和唐綺陽今出席發表會。（CATCHPLAY提供）

對於孟耿如在《與惡2》片段做出刪減，僅留下必要戲份，製作成本是否有增加？楊麗貞指出：「我們只是平台方，成本部分我們不清楚，而剪輯的多寡我們都尊重製作團隊。」而是否會擔心因《與惡2》讓CATCHPLAY+平台遭到抵制？楊麗貞笑說：「我們相信會有理性的消費者！」

此外，楊麗貞在記者會上提及三部劇，包括近期話題持續延燒的《與惡2》，另外還有吳慷仁、李銘順合作的《親密之海》，以及林依晨、言承旭主演的《同棲散策》，楊麗貞表示，希望分別能在今年順利上架第二季、第三季、第四季。

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