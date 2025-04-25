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孫生痛揭媽媽患2惡疾 曝趙正平暖心出手助母就醫

孫生（左）透露媽媽罹患嚴重幻想症及腦部萎縮，感謝趙正平（右）協助陪媽媽就醫。（翻攝自IG、資料照）孫生（左）透露媽媽罹患嚴重幻想症及腦部萎縮，感謝趙正平（右）協助陪媽媽就醫。（翻攝自IG、資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生先前因性騷風波全面停工，近日又被爆料在反省期間上酒店，爭議不斷。今（25）他久違更新IG貼文吐露心聲，自述這段期間「生不如死」。

相關新聞：孫生快撐不住！涉性騷遭反骨解約 落淚喊「我比Andy慘」

孫生在文中坦言，「這三個月生不如死，我活該。耶穌，我是罪人。」他表示自己將情緒封閉，陷入無限的自責，曾一度情緒失控，甚至無法照顧自己，更無暇顧及母親的狀況。他接著感謝藝人趙正平陪伴媽媽就醫，「因為有趙哥的可愛威嚴我媽終於願意看醫生」。

趙正平陪孫生母親就醫。（翻攝自IG）趙正平陪孫生母親就醫。（翻攝自IG）

經診斷，孫生的媽媽被醫師告知罹患嚴重幻想症及腦部萎縮，讓他懊悔又心疼，「看到我媽這樣，心裡好痛，雖然我媽對我很糟很糟，讓我從小到現在都好痛苦，但她始終是我媽，我必須振作起來。」

孫生也對於以前不成熟、幼稚的舉動再次表達歉意，最後承諾「從今以後，舊的孫生已不在了，只有新的孫生。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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