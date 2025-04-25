作家H第N度槓上舊愛陳珮甄 怒罵：得病的狗

作家H（左）與陳珮甄撕破臉之後，仍不斷隔空對罵。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「作家H」陳鴻儀2024年與迪化街名門前媳婦「Selena」陳珮甄撕破臉，戀情亦隨之告終。不過兩人分手後卻仍然頻頻隔空互嗆，近日作家H曝光一名自稱陳珮甄父親的人留言勸導他，不過他認為那名「陳爸爸」根本就是陳珮甄自導自演的小帳。得知此事的陳珮甄嚴正否認，還痛罵作家H跟網友謾罵她是「得病的母狗」，讓她不得不重手反擊。

作家H質疑陳珮甄利用父親的帳號明目張膽地在自編自導！（翻攝自臉書）

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作家H日前在社群發文，表示「我還是堅決無法忍受被抹黑 關於之前所謂的陳小姐父親『陳茂松』來留言一事，我思索許久，決定坦白地說出真相」。他認為陳珮甄使用假帳號或者冒用帳號，且網友告訴作家H，對方（陳珮甄）因為生病昏倒和陳茂松先生上演了大和解，才讓他進一步質疑：「如果這個帳號，不是陳茂松先生本人的呢？或者，如果這個帳號是陳先生所使用，但後來停用了，被陳小姐拿去使用呢？」他還補充：「最重要的一件事，讓我覺得陳小姐是明目張膽地在自編自導！這位『陳茂松』先生帳號的創辦日期是2007年6月」質疑陳父、陳母英文都不好，如何註冊帳號，更疑惑：這樣的做法背後的目的到底是為了什麼！？

陳珮甄出面保護父親，強調不會讓父親出面回應，也不必與口出惡言的網友打交道。（翻攝自臉書）

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陳珮甄今（25）日則親上火線反擊：「實在不想回應作家H沒完沒了的報復攻擊，但因為事關我爸，我不能不管」。陳珮甄表示對於父親在作家H社群留言只是幫自己的女兒說話，不該承受被肉搜或遭到網友攻擊。另外，陳珮甄提到：「我爸75歲了，比我聰明也比我優秀，只是沒被好好栽培；他的原生家庭幾乎難以稱為家庭，他出生就沒見過自己的爸爸」，她更感謝作家H對陳爸爸能力的稱讚，「希望這一切打破你自以為是的傲慢」，也強調不會讓父親出面回應，父親有自己平靜的生活，不必與口出惡言的網友打交道。

陳珮甄也氣憤難當的說：「我封鎖掉作家H那邊一堆惡意網友。H跟著他們一起謾罵我，連『得病的母狗』這種粗俗到不可思議的話都能罵。我不願意這種人來我版面，看我真心誠意寫出來的文」。

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