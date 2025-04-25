瘦子開嗆「OZI只勾二嫂」火爆扯出吳卓源 首度露面回應了

瘦子今天出席活動被大票媒體追問。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕嘻哈天團頑童MJ116的新歌《無袂煞》掀話題，瘦子高唱「他不拜關二哥，OZI他只勾二嫂」，被疑影射ØZI與吳卓源的感情紛擾，對此，瘦子今天出席活動霸氣發聲，直言：「就是歌啊，這是頑童（新專輯）第一首歌，我希望能拉出一些態度出來。」

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瘦子今天出席活動被大票媒體追問。（記者陳奕全攝）

至於歌曲是否點名ØZI，瘦子回應：「我為什麼要回應？」接著說：「有時候很多事情我們可能不計較，但創作就是要比較刺激一點，如果你有什麼想法，我們就把它講出來，我覺得那首歌的能量是我很喜歡的，我也希望大家會喜歡那首歌。」

瘦子今天出席活動被大票媒體追問。（記者陳奕全攝）

出席活動的瘦子稍早被大票媒體追問，品牌公關極力阻擋，瘦子也貼心幫腔，希望大家手下留情。現場有記者好奇追問：「這台手機打得出ØZI的『Ø』嗎」，他愣了一下笑回：「我不太確定。」

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