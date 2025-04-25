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娛樂 最新消息

2025年有大災難？ 星座專家曝「時間點」：6事件接連發生

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025流年不利災難不斷，星座專家艾菲爾針對行星移位，預言4、6和8月發生地震和火山爆發的機會非常高，至於民眾最關心的荷包，他點出，近日發生的金融風暴尚未完結，7至8月仍有股市問題會發生，呼籲大家務必小心。

星座專家艾菲爾針對行星移位，預言2025有6大事件接連發生。（翻攝自YT）星座專家艾菲爾針對行星移位，預言2025有6大事件接連發生。（翻攝自YT）

艾菲爾近日登上節目命運好好玩 》指出，2025年有6大事件將接二連三發生，這一切都與星象移位有關。他預言，地震和火山在4月至6月和8月份的機會非常高，主因是土星影響到地殼變動的穩定性，它在4月到5月會進入牧羊座，引發地震危機；至於火山，則是與火星相關，牡羊座是火星的守護星，當土星進入代表火的能量時，引發火山爆發的可能性非常嚴重。

星座專家艾菲爾針對行星移位，預言2025有6大事件接連發生。（翻攝自YT）星座專家艾菲爾針對行星移位，預言2025有6大事件接連發生。（翻攝自YT）

談及金融劇震，艾菲爾坦言，這是民眾最想知道的消息，因為攸關荷包。他分析，近期的金融市場變動，「是因為天王星在金牛座，在做最後一個甩尾的動作」，而天王星代表的是意外及突發事件，金牛座和財富相關，因此這個時候大家要看緊荷包。

雖然現在危機稍微舒緩，但艾菲爾強調，事情還沒完結，目前仍在風暴當中，斷言4、7、8月還會有金融股市風波的問題。

此外，艾菲爾提及，未來恐面臨多種危機，包括「科技事故與AI危機」、「資訊與領導危機」、「軍事衝突與恐攻高峰」、「公共衛生危機或假消息傳染」。

☆民俗說法僅供參考☆

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