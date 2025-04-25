大S女兒長大了！玥兒慶生「緊黏馬筱梅、汪小菲」獨缺張蘭

玥兒24日迎來11歲生日，一家人共赴十里河花鳥市場遊玩。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛在摯親們的護送下安葬於金寶山「玫瑰園」，同時將在碑林名人區設立雕像紀念碑，一雙寶貝兒女近日則隨著父親汪小菲、繼母「Mandy」馬筱梅赴中國生活。然而，玥兒11歲生日當天，汪小菲更被目擊與妻小、父親汪大爺現身北京寵物市場，一家五口沿路談笑風生、腳步雀躍，共享天倫的畫面也讓許多網友深感欣慰。

玥兒（白衣）出遊期間緊黏Mandy，繼母女倆關係融洽和諧。（組合照，翻攝自微博）

玥兒昨（24日）迎來11歲生日與家人共赴北京十里河花鳥市場遊玩，從箖箖開心的步伐與一家人默契十足的隊形，不難看出這場生日行程是精心安排。玥兒當天頂著與繼母Mandy風格相似的波浪長髮，頭戴深藍鴨舌帽、身穿白T黑褲，整體打扮低調不顯張揚，神韻及氣質也絲毫不輸母親大S，外界猜測應為Mandy用心為繼女打造的生日造型，一家五口喜悅之情溢於言表，卻獨缺張蘭身影。

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玥兒日前被目擊現蹤商場購物時，主動彎腰拾起Mandy掉落的東西。（組合照，翻攝自微博）

除了陪逛花鳥市場，玥兒與Mandy的互動畫面也持續備受關注，日前繼母女2人就被拍到一起買甜點、逛鞋店，互動自然猶如親生母女，玥兒甚至在Mandy不慎落下東西時，主動彎腰幫忙拾起，乖巧又懂事讓目擊網友欣慰誇讚，「這孩子教得好，長大了！」、「完全看不出是繼母女，真的是溫馨一家人」，也讓外界對Mandy的母愛表現給予高度肯定。

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