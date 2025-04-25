幼兒園女教師兼差情色網紅 「賣性感照給家長」學校氣炸開除

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕義大利幼兒園女老師艾蓮娜・馬拉加（Elena Maraga）為了生計，於成人平台OnlyFans兼職情色網紅，經常發布清涼照，沒想到此舉被家長發現並向學校檢舉，22日傳出幼兒園以「破壞信任關係」為由將她解僱。

幼兒園老師艾蓮娜・馬拉加兼差情色網紅。（示意情境照）

綜合外媒報導，艾蓮娜是一名天主教幼兒園老師，她在課餘時間兼差OnlyFans網紅，經常分享清涼照。然而，今年3月一名家長發現她的帳號，並在社群揭露此事，向幼兒園檢舉，引起其他家長關注。

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校方當時要求艾蓮娜刪除OnlyFans帳號，她卻選擇拒絕，認為自己的行為沒有傷害其他人，更直言，學校每月1200歐元的薪水（約新台幣4萬3000元）無法維持生計。「我有朋友靠這行賺很多錢，我只是覺得自己的身材也是努力健身的成果，應該好好展現，賺取額外收入。」儘管如此，學校仍以艾蓮娜的行為不符合天主教學校的宗教價值觀，做出停職處分。

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艾蓮娜被停職的消息曝光後，有30名家長發起連署，反對校方的懲處。不過，該幼兒園22日仍將她開除並發布聲明，強調終止合約屬「正當理由」，認為她經營OnlyFans與天主教理念互相違背。

對此，艾蓮娜反控校方僅透過信件溝通，從未與其當面討論，直指解僱是「百分之百不公」，也再次重申自己拍攝清涼照沒有損害自身工作專業。

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