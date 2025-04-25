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任達華愛女「繼承30間房」不靠爸照樣拚 超狂自律生活曝光

任晴佳（左起）為任達華與琦琦的愛女。（翻攝自小紅書）任晴佳（左起）為任達華與琦琦的愛女。（翻攝自小紅書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港影帝任達華與妻子琦琦的女兒任晴佳已經21歲，不僅繼承父母的優良基因，外型亮眼、身材高挑，還是一名學霸，目前就讀於英國名校倫敦政治經濟學院，日前在社群分享自律的大學生活，儘管家境優渥，依然努力上進，讓網友大讚不已。

任晴佳自幼接受父母的悉心栽培，曾就讀香港拔萃女書院與新加坡國際學校，14歲便赴英國留學，如今就讀的倫敦政治經濟學院，是一所被譽為「世界一級的高等教育與科學研究機構」，並且是英國G5超級精英大學之一，與牛津、劍橋齊名。據悉，她目前已跳級修三年級課程，學業表現令人刮目相看。

任晴佳分享自己的大學生生活。（翻攝自小紅書）任晴佳分享自己的大學生生活。（翻攝自小紅書）

日前任晴佳在社群分享大學生一日生活影片，紀錄自己從早上9點一路上課到晚上6點，夜間11點再前往圖書館苦讀到凌晨近2點，自律又努力的生活，讓不少網友誇讚「明明可以靠爸媽，卻偏偏靠自己」、「根本人生勝利組卻不鬆懈」。

此外，據《香港01》報導，任達華有著「演藝圈房產王」的稱號，早在愛女任晴佳2歲時就已經替她在上海與維也納置產，更表明未來將把名下超過30間的海內外房產全數留給女兒。他曾表示，支持女兒自由選擇人生方向，唯獨不希望她踏入演藝圈，坦言不忍心孩子也承受同樣的辛勞。

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