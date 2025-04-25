藝人組隊參戰2025世壯運 啦啦隊女神名字成隊名原因曝光

黃鐙輝（左）、阿Ben在明星棒球隊比賽日唱歌。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會（世壯運）進入倒數階段，4年一度的國際體育盛事，這股運動風潮吹進了演藝圈，包括黃鐙輝、阿翔、馬國畢、阿Ben、董事長樂團吉董、梅賢治等多位熱愛棒球的男藝人，組成了「閃亮之星，我們都愛短今！」棒球隊，熱情報名參賽，並利用拍戲空檔積極展開暖身練習，展現對世壯運的高度重視與參與熱情。

黃鐙輝、阿翔、馬國畢、阿Ben、董事長樂團吉董與梅賢治等熱愛棒球的藝人組成「閃亮之星，我們都愛短今！」棒球隊報名參戰世壯運。（民視提供）

阿翔透露隊名的由來相當有趣，「其實我們在一年前就報名了，那時候剛好遇到周思齊前輩的引退戰，他在引退感言中說了一句非常經典的名言，『我們都愛短今』，當時大家就想說世壯運主要是認英文隊名，中文隊名可以自由發揮，就覺得這個名字好玩又押韻。」

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這個充滿趣味的隊名，意外促成了一段藝人與運動員之間的暖心互動。阿翔表示，為了讓隊名更有意義，他特別訪問了中華職棒啦啦隊女神短今。短今得知藝人朋友們將她的名字融入隊名中，感到非常榮幸，她開心說：「很謝謝大家把隊名融入我的名字，讓我備感榮幸！我也希望閃亮之星球隊可以一路過關斬將，打進冠軍賽，到時候我一定會到場邊為他們加油。」女神的力挺，無疑為「閃亮之星」隊注入了一劑強心針。

阿Ben（左起）、馬國畢、叫賣哥、阿翔為世壯運齊聚練習。（民視提供）

同樣對世壯運充滿期待的馬國畢則強調，這次世壯運在亞洲地區，台灣是第一個獲得主辦權的國家，意義非凡，「我希望大家能夠多多支持台灣的選手，為台灣加油！我相信到時候在場邊聽到熱情的加油聲，地主優勢一定會展現出來，台灣的選手一定會有優異的表現。」他貼心向大家介紹，世壯運的棒球項目每場比賽時間為90分鐘，「閃亮之星」隊擁有24名成員，相信透過輪番上陣，體力絕對不是問題。

當天沒有參與練球的黃鐙輝，也透過經紀人透露，因為藝人朋友們平時工作繁忙，只能在拍戲或錄影的空檔抓緊時間進行團隊練習，「為了強化球隊的戰力，打擊練習是絕對不可少的。他因為自己工作很多，希望在比賽前還能透過不斷的練習培養團隊默契，同時也能鍛鍊體力，以最佳狀態迎接世壯運的挑戰。」

這場四年一度的國際壯年運動盛會，不僅點燃了明星藝人的運動魂，更提供了一個以球會友、促進情感交流的絕佳機會。為了讓全國觀眾也能一同感受這股熱血沸騰的運動氛圍。民視這次轉播2025雙北世壯運，賽事期間每天上、下午都有精彩賽事播出，屆時將為大家帶來最精彩、最熱血的賽事畫面，一同為所有參賽選手加油喝采。

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