晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

藝人組隊參戰2025世壯運 啦啦隊女神名字成隊名原因曝光

黃鐙輝（左）、阿Ben在明星棒球隊比賽日唱歌。（民視提供）黃鐙輝（左）、阿Ben在明星棒球隊比賽日唱歌。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會（世壯運）進入倒數階段，4年一度的國際體育盛事，這股運動風潮吹進了演藝圈，包括黃鐙輝、阿翔、馬國畢、阿Ben、董事長樂團吉董、梅賢治等多位熱愛棒球的男藝人，組成了「閃亮之星，我們都愛短今！」棒球隊，熱情報名參賽，並利用拍戲空檔積極展開暖身練習，展現對世壯運的高度重視與參與熱情。

黃鐙輝、阿翔、馬國畢、阿Ben、董事長樂團吉董與梅賢治等熱愛棒球的藝人組成「閃亮之星，我們都愛短今！」棒球隊報名參戰世壯運。（民視提供）黃鐙輝、阿翔、馬國畢、阿Ben、董事長樂團吉董與梅賢治等熱愛棒球的藝人組成「閃亮之星，我們都愛短今！」棒球隊報名參戰世壯運。（民視提供）

阿翔透露隊名的由來相當有趣，「其實我們在一年前就報名了，那時候剛好遇到周思齊前輩的引退戰，他在引退感言中說了一句非常經典的名言，『我們都愛短今』，當時大家就想說世壯運主要是認英文隊名，中文隊名可以自由發揮，就覺得這個名字好玩又押韻。」

這個充滿趣味的隊名，意外促成了一段藝人與運動員之間的暖心互動。阿翔表示，為了讓隊名更有意義，他特別訪問了中華職棒啦啦隊女神短今。短今得知藝人朋友們將她的名字融入隊名中，感到非常榮幸，她開心說：「很謝謝大家把隊名融入我的名字，讓我備感榮幸！我也希望閃亮之星球隊可以一路過關斬將，打進冠軍賽，到時候我一定會到場邊為他們加油。」女神的力挺，無疑為「閃亮之星」隊注入了一劑強心針。

阿Ben（左起）、馬國畢、叫賣哥、阿翔為世壯運齊聚練習。（民視提供）阿Ben（左起）、馬國畢、叫賣哥、阿翔為世壯運齊聚練習。（民視提供）

同樣對世壯運充滿期待的馬國畢則強調，這次世壯運在亞洲地區，台灣是第一個獲得主辦權的國家，意義非凡，「我希望大家能夠多多支持台灣的選手，為台灣加油！我相信到時候在場邊聽到熱情的加油聲，地主優勢一定會展現出來，台灣的選手一定會有優異的表現。」他貼心向大家介紹，世壯運的棒球項目每場比賽時間為90分鐘，「閃亮之星」隊擁有24名成員，相信透過輪番上陣，體力絕對不是問題。

當天沒有參與練球的黃鐙輝，也透過經紀人透露，因為藝人朋友們平時工作繁忙，只能在拍戲或錄影的空檔抓緊時間進行團隊練習，「為了強化球隊的戰力，打擊練習是絕對不可少的。他因為自己工作很多，希望在比賽前還能透過不斷的練習培養團隊默契，同時也能鍛鍊體力，以最佳狀態迎接世壯運的挑戰。」

這場四年一度的國際壯年運動盛會，不僅點燃了明星藝人的運動魂，更提供了一個以球會友、促進情感交流的絕佳機會。為了讓全國觀眾也能一同感受這股熱血沸騰的運動氛圍。民視這次轉播2025雙北世壯運，賽事期間每天上、下午都有精彩賽事播出，屆時將為大家帶來最精彩、最熱血的賽事畫面，一同為所有參賽選手加油喝采。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中