曾代表台灣征戰美國奪牌！樂天女神上演「空中一字馬」炸裂全場

Mika是跳競技啦啦隊出身。（樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天桃猿在大巨蛋主場對戰的第二天，與電影《不可能的任務》聯名合作主題日。賽前，樂天女孩與中華大學競技啦啦隊共同帶來一段結合高難度技巧的華麗開場舞，其中曾是競技啦啦隊國手的Mika更展現驚人的「空中一字馬」，讓現場球迷驚呼連連。

曾代表國家出戰ICU世界啦啦隊錦標賽的Mika，擁有將近十年競技啦啦隊經驗，至今難忘穿上國手制服、在美國佛州拿下銅牌的那一刻，「在各國面前展現出訓練好的流程，那真的是我永生難忘的時刻。」如今轉戰樂天女孩，她依舊保持良好體態。她透露自己的飲食方式屬於有彈性的控制，「沒工作一天大概吃兩餐，工作完會讓自己吃想吃的，但會有熱量分配與卡路里控制。」

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Mika上演空中一字馬。（樂天桃猿提供／翻攝CPBL轉播）

Mika回憶起一路走來的訓練過程，「一開始真的蠻辛苦的，競技啦啦隊其實需要一些體操的展現動作，對我們一般人來說，就是要從肌力跟肌耐力慢慢練起來。」她坦言曾經也怕高、怕摔，但靠著教練的觀念與與隊友間的信任默契，讓她逐漸克服恐懼，「我相信我的隊友一定會把我接住。」

談到表演當下的心情，Mika坦言：「今天上場前其實有一點點緊張，希望自己能表現得很好飛得很高，另一方面也希望隊友們能夠安心，所以我的緊張是看不出來的！」她也以滿滿正能量鼓勵隊友：「不用擔心，一定可以做到的！只要美美的，漂亮的展現出來就好了！」

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