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國光女神全裸上演愛情動作戲！親密交纏戴防毒面具影射反送中

黃巧綸在《誰在看著我們》與香港演員曾慶翔上演全裸床戲。（攝露士提供）黃巧綸在《誰在看著我們》與香港演員曾慶翔上演全裸床戲。（攝露士提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由雲翔執導新作《誰在看著我們》找來「國光女神」黃巧綸在片中與香港演員曾慶翔上演全裸床戲，而兩人戴著防毒面具，背後更影射了香港2019反送中運動。

黃巧綸與曾慶翔的全裸床戲場景在香港樓房與天台，彼時煙霧瀰漫，猶如香港警方在反送中時期發射超過千枚催淚彈造成的廣泛影響，年輕人的生活籠罩在陰霾之中，就像黃巧綸的角色結束自己的生命。

兩人戴著防毒面具，全裸親密交纏，黃巧綸坦言一開始非常害羞，但因為現場煙霧瀰漫，「有被煙嗆了幾下，結果大家笑出來，也就打破尷尬。我有從螢幕中確認導演拍的是唯美藝術感，而不是色情。」

黃巧綸在《誰在看著我們》與曾慶翔的全裸床戲影射反送中。（攝露士提供）黃巧綸在《誰在看著我們》與曾慶翔的全裸床戲影射反送中。（攝露士提供）

黃巧綸也透露之所以接演，是因為曾聽過雲翔談論電影夢，「覺得這個人非常酷，就去試鏡了」，後來更發覺雲翔是想法很多，熱愛探索生命與世界的人，覺得跟自己想法相近。去年她跟隨雲翔導演登上鹿特丹國際影展，後來又去了巴西等國旅遊，不斷打開視野。

此外，也參演該片的葛民輝則是片中少數沒有裸體的演員。他飾演的警察偵查非法分食過世大體的組織，直說最早透過美術指導張蚊老師口中談論並強烈推介，認識了雲翔的作品，認為他的作品想法非常大膽，風格鮮明，「視野總會帶著微量亂世洪流下的浪漫人性」。

葛民輝飾演的警察假扮成記者，明查暗訪一間車廠正非法經營「屍房菜」組織，將客戶送來的大體，依照其遺願分解成不同部位，分給指定親友及其所愛之人。葛民輝認為：「這個題材在今時今日的世界，相信已經隨時忽然可以會變得十分正常的，任何事都有可能，或者開始接受。」《誰在看著我們》將於5月9日在台上映。

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