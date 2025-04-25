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明年再戰？于美人鬆口參選意願揭規劃 被問呂秋遠私生子風波全說了

于美人新節目《美人餐桌》舉辦開播記者會。（記者胡舜翔攝）于美人新節目《美人餐桌》舉辦開播記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕于美人接東森新節目《美人餐桌》今（25）日舉辦開播記者會，于美人受訪時說這次主持節目與過去有不同感受，由於節目是在餐桌上邊吃邊聊，于美人也強調食物都是真的不是道具，一天錄四集除了要吃四餐外還有中間休息放飯，她直呼一整天都在吃、來賓還吃到忘記在錄影。

于美人過去在東森與沈玉琳有主持節目，因為參選離開電視台一年多，如今回鍋接下新節目，她充滿信心表示：「這個對我來講是比較不同的節目，我們找來星座命理專家、諮商師，用比較新的語言跟現代人溝通，認識自己、了解自己，創造更好的未來。」

于美人強調目前暫不考慮參選2026年選戰。（記者胡舜翔攝）于美人強調目前暫不考慮參選2026年選戰。（記者胡舜翔攝）

至於2026年是否有意願再參選，于美人強調這個目前不在她的考慮裡，「我一直都是很活在當下的人，歲月匆匆，于美人不會懷念過去，也不會害怕將來，我只希望我不辜負現在，我現在就是要好好把《美人餐桌》做好。」也說最近在做課程安排，想把以前在補教屆積累的功夫，重新整理好，考慮開線上課程。

而有關呂秋遠的私生子新聞，于美人一開始聽到面露震驚表示不清楚，「之前上他節目是談《孔雀東南飛》， 沒有關注這個新聞。」

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