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娛樂 最新消息

（東京專訪）「黑武士」海登不悔加入星戰宇宙 與10歲女兒比劃光劍秒變慈父

海登克里斯坦森日前出席位於東京舉辦的星戰慶典。（盧卡斯影業提供）海登克里斯坦森日前出席位於東京舉辦的星戰慶典。（盧卡斯影業提供）

〔記者許世穎／東京專訪〕「安納金」海登克里斯坦森近年重返星戰宇宙收到粉絲熱烈歡迎，44歲的他日前出席東京的「星戰慶典」，受訪時不諱言能參與《星際大戰》系列是人生最重要的轉捩點之一，以為人父的他更透露在家中曾和10歲女兒拿光劍比劃，言談間流露出慈父般的柔情。

海登自2002年主演《星際大戰二部曲：複製人全面進攻》化身「黑武士」前身，至今已超過20年，他透露成為安納金之前，就已是死忠粉絲，在戲院觀賞《星際大戰首部曲：威脅潛伏》時就深受吸引，「我那時就對光劍著迷，心裡想著，如果我也能像絕地武士那樣揮劍，那會有多夢幻，沒想到後來真的美夢成真」。

海登克里斯坦森出席星戰慶典時，和老朋友R2D2相見歡。（盧卡斯影業提供）海登克里斯坦森出席星戰慶典時，和老朋友R2D2相見歡。（盧卡斯影業提供）

2005年海登《星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇》後短暫離開星戰宇宙，但他說對這個宇宙的熱情始終未減，近年更接連以《歐比王肯諾比》、《亞蘇卡》等影集回歸，尤其今年恰逢《西斯大帝的復仇》上映滿20周年，他感嘆時光飛逝，回憶當年的拍攝點滴仍記憶猶新，「開拍前我們都經過一段長時間訓練，彼此還要花上一到兩週排練對打，每個演員都受過專業指導。」

海登表示，雖然片中動作場面頻繁，但他們不想讓電影淪為單純的特效堆砌，而是透過打戲展現角色性格與情感轉折，還透露自己最喜歡的光劍動作是「將劍從背後旋轉揮出」，難度極高，但至今仍記得該怎麼做。

海登克里斯坦森將回歸《亞蘇卡》第二季。（Disney+ 提供）海登克里斯坦森將回歸《亞蘇卡》第二季。（Disney+ 提供）

為此海登也特別感謝武術指導的付出，「即使拍得辛苦，我也樂在其中。」他也提到，《星際大戰》陪伴他從年輕走到成熟，戲外大家感情深厚，「能在多年後再度與老戰友們重聚，分享彼此這些年的故事，真的讓人很感動。」

談到再度回歸《亞蘇卡》第二季，他表示這次與《歐比王肯諾比》截然不同，「安納金是亞蘇卡的師父，這與他和歐比王的師徒關係有很大差異，所以這次觀眾會看到角色更多不同的面貌。對我來說，這格外有意義。」他也預告在新一季中，安納金將轉變為粉絲熟悉的「達斯維達」，也就是赫赫有名的「黑武士」，「這一季將深入探討安納金內心的劇烈掙扎。」

海登克里斯坦森近年以安納金/黑武士身分回歸星戰宇宙。（Disney+ 提供）海登克里斯坦森近年以安納金/黑武士身分回歸星戰宇宙。（Disney+ 提供）

當被問到拍攝《星際大戰》系列最難忘的時刻，他靦腆笑答：「當然是接到錄取的那通電話，那一刻我終於成為這個宇宙的一份子。」他強調，這段經歷與成為父親一樣重要，「除了女兒出生和當爸爸的種種快樂，那通電話帶給我的喜悅，是我人生中最純粹的幸福之一。」

談到10歲女兒，海登立刻變成慈父：「她和《星際大戰》都是我生命中最有意義的事。回歸拍攝《歐比王肯諾比》前，我們在客廳拿著光劍玩得不亦樂乎，我只想說，她真的很棒。」《亞蘇卡》第二季目前正如火如荼拍攝中，預計將於2026年在Disney+上線。

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