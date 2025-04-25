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林依晨師弟妹合體拍封面 他曝：我很害羞

林奕嵐、牧森合體拍攝雜誌封面。（Bella儂儂提供）林奕嵐、牧森合體拍攝雜誌封面。（Bella儂儂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林依晨同門師弟妹牧森、林奕嵐近期分別以電影《刺心切骨》及《命中註定那頭鵝》演技受肯定，人氣飆升。兩人近日合體拍攝雜誌封面，拍照經驗豐富的林奕嵐，也讓牧森現場讚嘆：「她好會拍，每張都可以當作封面了。」林奕嵐也表示，這是第一次跟師兄一起工作，很開心有這個機會，拍攝現場氣氛輕鬆，他也給人一種穩定、安心的感覺。

林奕嵐、牧森合體拍攝雜誌封面。（Bella儂儂提供）林奕嵐、牧森合體拍攝雜誌封面。（Bella儂儂提供）

問到覺得對方最有魅力的地方，林奕嵐覺得牧森整個臉都很有魅力，長相也很有獨特性，牧森則稱讚林奕嵐個性大方有活力、皮膚超白、雀斑也很美，他不禁讚嘆：「奕嵐好會拍照，每一張都可以當封面。換我拍時，現場團隊還有奕嵐從頭到尾一直喊oh my god好帥！情緒價值給很滿，讓我很害羞。」

林奕嵐演出電影《命中註定那頭鵝》演技受肯定。（Bella儂儂提供）林奕嵐演出電影《命中註定那頭鵝》演技受肯定。（Bella儂儂提供）

牧森前陣子連演八場舞台劇，林奕嵐不忘到場力挺，也給師兄加油打氣，她誇讚牧森現場的感染力真的很難忽視，「他把單純又帶點天真的靈魂詮釋得很自然，讓人目不轉睛。」

林奕嵐在電影《命中註定那頭鵝》出色的演技受到肯定，她分享宣傳時面對觀眾的心得，「第一次到電影院真實的『面對』觀眾，感受到自己的作品真的有人在看，是什麼樣的人買票進來看、反應如何、是哭還是笑，真的是既緊張又期待。」

牧森在電影《刺心切骨》亮眼表現。 （Bella儂儂提供）牧森在電影《刺心切骨》亮眼表現。 （Bella儂儂提供）

牧森近期開始電影《刺心切骨》的宣傳，收到不少觀眾的好評，被讚「整部片是很壓抑的，牧森的角色就像一道光一樣，溫暖了這部電影。」牧森表示，因髮型與拍攝影集《影后》有所差異，也讓現場觀眾直接提出疑問說：「你是史艾瑪的男友嗎？」牧森幽默的回應：「是前男友。」讓現場笑翻。

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