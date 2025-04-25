人生苦短！金曲歌后美國朝聖少女時代愛團 辣到被獻飛吻

A-Lin朝聖科切拉音樂節，看到許多精彩表演。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕美國知名的科切拉音樂節日前落幕，女神卡卡的精采演出影片至今仍在網路廣傳，金曲歌后A-Lin今年也和旗下藝人Verna還有好友飛去朝聖，不僅看到女神卡卡的表演，也看到她少女時代的愛團演出。

A-Lin覺得人生苦短，要及時享受想做的事情。（翻攝自臉書）

A-Lin談到：「人生苦短，必須要Coachella！」並提到：「這次是第二次來Coachella！（上次是看Beyonce）這次有6個舞台，真的一直走，跟朋友們瘋狂的5天四夜！真的好玩、好累、好好看，好好聽！太難得了，所以下次我還要來！走吧！」

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受訪時A-Lin向《自由時報》談到，科切拉音樂節因場地太大，6個場的舞台表演要看，有些演出可能頭或尾沒法看到，「但是Lady Gaga的就有看完全，Lisa跟Jennie的也有看，Green Day是我少女時代就有聽的樂團，整個太值得了！」

A-Lin（右）去美國看科切拉音樂節，熱情觀眾還向她送上飛吻。（翻攝自臉書）

科切拉音樂節的氛圍總讓人很放鬆，心情愉快，A-Lin總是穿得很辣又漂亮，還帶著明星光環，看到她迎面而來，路過的男性觀眾也展現熱情向她獻飛吻。

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