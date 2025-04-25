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曹佑寧生日收王淨「愛的禮物」 加碼曝甜蜜合照閃瞎眾人

曹佑寧分享王淨送上的生日禮。（翻攝自Instagram）曹佑寧分享王淨送上的生日禮。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕曹佑寧昨（24日）過31歲生日，女友王淨出席活動透露，已將禮物已經送到男友手上，曹佑寧立刻就在社群分享「愛的禮物」，不忘加碼公開合照曬愛，兩人周遭洋溢著幸福。

曹佑寧生日貼出與王淨一同慶生的合照。（翻攝自Instagram）曹佑寧生日貼出與王淨一同慶生的合照。（翻攝自Instagram）

王淨工作滿檔，昨出席活動時提到，因要拍戲無法替男友過生日，至於送了什麼禮物，她不肯爆雷，笑喊：「搞不好他今天晚上就PO出來了！」果不其然，曹佑寧晚間就貼出禮物，除了應景的豬腳麵線，還有王淨精心準備的禮物，是一份掛滿兩人日常合照的風鈴相簿，一旁還有一束棕色假花，生日蛋糕上則是兩人剛領養的貓咪畫像，他不忘加碼分享王淨的愛犬「勘吉」及2隻貓咪的萌照，最後放出他與王淨的戴上禮物中的螢光眼鏡搞怪合照，甜蜜指數爆表。

曹佑寧分享王淨送上的生日禮。（翻攝自Instagram）曹佑寧分享王淨送上的生日禮。（翻攝自Instagram）

曹佑寧在貼文中寫道：「為什麼30y後每天感覺都在倍數前進，謝謝大家的生日祝福，都有收到了！謝謝大家！！祝福大家，身體健康，事事順利。」王淨也在留言區寫下：「生日快樂，外星夥伴。」

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