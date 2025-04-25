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剛被愛犬抓傷破相！蔡依珊45歲近照曝光 真實樣貌全都露

蔡依珊曝光近照，相當有氣質。（翻攝自IG）蔡依珊曝光近照，相當有氣質。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕連勝文老婆蔡依珊之前po出眼下受傷照，透露自己被愛犬抓傷，並提到「希望大家，不好的，該斷就斷了」，後來解釋自己是有感而發覺得該把心裡念頭斷掉，也會反省自己有時沒頭沒尾蹦出一句話的個性，如今她再度曬出新的照片，45歲真實狀態令網友看完都驚呆。

蔡依珊曝光近照，相當有氣質。（翻攝自IG）蔡依珊曝光近照，相當有氣質。（翻攝自IG）

蔡依珊這回分享2張黑白照，回憶與攝影師的對話，當時對方希望她寫下三個希望給女性有意義的詞彙，為大家帶來生活的力量，她寫下「Move（移動）」、「Survive（存活）」、「Thrive（蓬勃發展）」，認為「時間空間與本體一直在流動，願為生活努力的你，也能為自己活得燦爛精彩」。不少閨密留言，像是關穎忍不住回應「依珊妳美麗到不可思議」，林熙蕾大讚「討厭，怎麼那麼性感」。

此外，之前有網友關心她眼睛傷勢，她表示右眼下方傷口是在平躺和愛狗玩時造成，因為狗比較壯一點，撲上來剛好在眼睛下方位置，傷口已經結痂，目前洗臉已經不會刺痛了。

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