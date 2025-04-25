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許維恩爆婚變！訴苦「真的累了」 揭夫妻衝突只因1句玩笑話

許維恩（左）王家梁（右）不時會透過社群分享家庭生活。（翻攝自臉書）許維恩（左）王家梁（右）不時會透過社群分享家庭生活。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星許維恩2021年與男星王家梁再婚，育有寶貝女兒「忒忒」，兩人時常在社群分享家庭生活，不過許維恩於上個月突然發長文訴苦「要怎要做個好老婆？」坦言自己真的累了，因此爆出婚變消息。對此，許維恩日前還原夫妻衝突過程。

許維恩日前在社群平台Threads發文吐露心聲，表示想知道如何當個好老婆、好媽媽、好媳婦、好老闆和好夥伴，苦嘆「有時候真的累了」，認為即使付出再多，但只要說錯一個字，就會被認為是很糟糕的人，坦言自己已經壓抑到身心出狀況。一番言論被外界猜測是否婚姻出現裂痕，事後她也向關心她的人致歉，強調只是單純抒發心情，「我們沒事的，以後也不會再有這樣的言論了」。

對於這次的婚變風波，許維恩日前接受《聯合報》專訪時說道，當時夫妻倆剛從杜拜旅遊回台，在和朋友聚會時，她脫口說出「如果下次再去，我寧願帶公婆不帶老公」，原本只是玩笑話，沒想到卻讓王家梁當下覺得很沒面子，回家後便主動找她溝通。

夫妻倆談完後，許維恩情緒低落，覺得婚後雖然自己努力在各方面做到最好，老公卻只在意這種小事，讓她心很累，於是才在Threads上宣洩累積已久的心情，原以為沒人注意，但卻意外掀起高度關注。

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