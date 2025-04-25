前男友爆後宮？織織曝「2男5女」出遊照認：都是有意圖對象

織織（右）曾和插畫家的賴賴愛情長跑，2023年宣布分手。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣漫畫家織織懷孕後，像是吃了誠實豆沙包，除了談起過去和賴賴交往16年的感情是一段「有毒關係」，折騰了16年後，「人財兩失，身體健康扣打消耗殆盡」，看到有人問「敢不敢上傳前男友前女友合照」時，她不只PO出來照片，還爆猛料她身邊的女性友人們宛如前任的「後宮照」。

人氣網紅圖文作家「織織＆賴賴」交往多年，兩人於2023年無預警宣布分手，共同經營的40萬社群也宣布停更，震驚外界，而織織在去年12月證實懷孕喜訊。

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織織（中）曬出昔日與賴賴（左）「2男5女出遊照」，質疑對方養後宮。（翻攝自Threads）

近日，在Threads上有串討論是「敢不敢上傳前男友前女友合照」，織織丟出她和賴賴及1男性和4位女生朋友一起出門看跨年煙火，並寫到：「都快看不懂是後宮照還是什麼了嘻。」

粉絲看到後無不震驚，紛紛留言確認：「每個女的都跟賴賴有一腿嗎？」對此，織織解釋也沒有那麼誇張，「只是至少都是有意圖的對象」，而且是前任對那些女性友人們有意圖，並非女性友人們對前任有意圖。

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