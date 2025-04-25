呂秋遠「私生子生母」身分曝光 同業：曾是他手下學習律師

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名律師呂秋遠近日爆出私生子風波，引起外界熱議，對此，他低調承認這是私事，沒必要向社會交代，孩子的生母也發聲明，盼民眾給予空間，讓呂秋遠有機會和孩子建立親子關係。然而，有業界人士昨（24）日踢爆，女方也是一名律師，曾在呂秋遠的事務所實習。

律師呂秋遠近日爆出私生子風波。（資料照）

律師張鈞綸在Threads發文表示，本不想針對事件發表意見，但看到呂秋遠聲稱無辜，讓他覺得有必要講事實，讓大家公評了，指出此事在律師界已是半公開的秘密，自己也是1年多前間接聽來的。

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張鈞綸透露，女方是呂秋遠事務所的學習律師，從判決書姓名即可查詢，「但名字現在已經隱去了，司法院怕惡人」。他指出，強制認領案不一定要隱去成年當事人的姓名，因此法院可以不用這麼做；張鈞綸認為，呂秋遠不應該說法院對付他、司法院欺負他。

張鈞綸直指，從判決書中可見，雙方112年交往，女方驗了DNA，但呂秋遠不認，直到進入強制認領訴訟後，才在去年底辦理認領手續，有訴訟才去讓養，「就已經不是一個乾脆的老爸了，也因此女方縱然沒有訴之利益，仍要求法院裁定，留個紀錄。」

針對呂秋遠私生子生母，是他事務所的學習律師，張鈞綸點出，112年8月性別平等教育法修正，禁止師生戀，並規範校長或教職員工不得與未成年學生發展親密關係，他也提到，律師職前訓練規則強調，律師在學習期間要遵守倫理規範。

張鈞綸表示，如果接到傳票，他很樂意與呂秋遠討論此事，痛批呂秋遠至今仍不明白何謂「單純的義憤」，反而怪罪他人忌妒他，卻不檢討自己。

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