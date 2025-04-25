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鄧超遭孫儷痛罵「你有毛病啊！」 48秒夫妻私下音檔外流

鄧超（右）和老婆孫儷經常分享生活趣聞。（翻攝自微博）鄧超（右）和老婆孫儷經常分享生活趣聞。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星鄧超與女星孫儷結婚15年始終恩愛如昔，他近日釋出夫妻倆私下互動的對話錄音，無厘頭又溫馨的對話意外掀起話題。錄音中，鄧超用妻子在新劇《蠻好的人生》中角色「胡曼黎」的名字呼喚她，逗得孫儷相當懷疑並笑罵「你有毛病啊！」幼稚又甜蜜的互動讓網友直呼「太好嗑了！」

鄧超昨（24日）分享一段48秒的夫妻對話，錄音中的他連喊數聲「胡曼黎」後，孫儷仍一頭霧水反問「我沒名字啊？」鄧超堅持她要像學生點名那樣回一句「到」，但孫儷卻無奈回應「我在吃飯啦！」正當鄧超進一步要她唱出自己歌曲〈超級英雄〉的歌詞「黑咖啡品味有多濃」時，沒想到孫儷竟直接笑場，更忍不住拉高音量回嗆「煩死了，我在吃飯，你有毛病啊！」

雖然孫儷沒有配合唱歌，但仍不忘提醒老公快吃飯免得菜涼了，真情流露、甜度爆表的夫妻日常對話讓網友們紛紛直喊「這就是愛情最好的樣子」、「太好嗑了！我的天」、「笑罵也是寵溺！」爾後，孫儷才驚覺錄音被丈夫公開，現身留言道「怎麼還錄上音了呢？」不經意的小互動，意外成為最暖心的夫妻寫照。

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