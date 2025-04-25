小班《會計師2》即興發揮搞幽默 導演親曝第3集想找「她」回歸

〔記者許世穎／專題報導〕「小班」班艾佛列克回歸演出賣座電影續集《會計師2》，再次扮演天才自閉症會計師「克里斯汀」，相比9年前首集，他展現了人性化處境中更多面貌，從酒吧跳舞到相親活動，這個「殺神會計師」變得更加真實。而隨著電影上映，第3集計畫也開始有了雛型，有望發展一場公路之旅，影迷也許可以期待更加輕鬆的冒險。

班艾佛列克回歸《會計師2》再次扮演天才自閉症會計師「克里斯汀」。（翻攝自YouTube）

小班再次飾演那個冰冷、計算精準的角色，不過這一次，他的角色不再是那位無情的數字天才與孤獨戰士，雖然依然保持著極高的數學天賦，但這次他決定接受更人性化的挑戰，不僅參與了即興的台詞，還展現了更多幽默感和生活化的一面。

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導演蓋文歐康諾強調，《會計師2》最大亮點之一就是小班賦予角色的即興表現，他更提到，相親戲中約有90%的對話是小班即興發揮的，「他甚至開始給對方提供報稅建議，對方一臉困惑。我當下覺得這段非常棒，決定剪進去。」這樣的場景不僅成功展示了克里斯汀不同的一面，還讓電影增添了不少幽默感。

與此同時，小班角色的情感變化，也讓電影更加多層次，雖然故事依然圍繞著克里斯汀的秘密生活以及他如何應對新威脅，但這一次，片中的兄弟情感格外突出。小班和強柏恩瑟飾演的弟弟布萊克斯在追查真相的過程中，除了動作場面，還有許多令人捧腹的互動，完全突破上一集冷峻和緊張的基調。

班艾佛列克（左）和強柏恩瑟在《會計師2》有許多令人捧腹的互動，突破上一集冷峻和緊張的基調。（翻攝自YouTube）

導演歐康諾指出，這部電影雖然仍有嚴肅議題，但希望在一些片段中能夠更輕鬆，甚至帶點幽默，特別是兄弟之間的互動，「我希望這對兄弟能面對彼此的過去和誤解，雖然故事的主題較為黑暗，但我也想讓它在某些時刻輕鬆一點，甚至有趣。」

這些對比鮮明的場景，無疑是《會計師2》的一大特色，尤其是克里斯汀和布萊克斯在鄉村酒吧鬧事的情節，完全與主要劇情無關，卻充滿了電影的溫度與幽默，這樣的情節也使得角色更加立體和真實。

小班也不諱言對這個角色有著難以言喻的情感，他告訴導演歐康諾，自己在日常生活中，經常會被認出並被問到最常演的角色就是克里斯汀，歐康諾笑說：「他演過很多電影，但人們總記得這個穿著怪鞋的會計師。」這也顯示克里斯汀這個角色的深刻印象已經深植觀眾心中。

隨著第3集的計劃逐漸曝光，小班和導演歐康諾似乎都有意讓這個角色的發展走向更輕鬆的路徑。歐康諾表示，第3集將會是一次不同的冒險，克里斯汀和布萊克斯將開車展開公路之旅，尋找愛情與自我，並希望邀請首集女主角安娜坎卓克回歸演出，「我跟她最近還有簡訊聯絡，她說如果我們要拍，她百分之百願意回來！」

導演蓋文歐康諾透露《會計師3》希望找回安娜坎卓克（右）回歸，和班艾佛列克談情。（資料照，華納兄弟提供）

歐康諾更強調：「我們不再追求精密的情節設計，這一次，我們希望讓電影變得簡單，甚至可以不需要情節。」這樣的發展無疑讓影迷感到興奮，不僅因為這是一次創新突破，也因為它給予克里斯汀這個角色更多的情感空間，這個角色的成長與變化，無疑是《會計師》系列最吸引人的部分。

《會計師3》有望發展公路電影，其實班艾佛列克（右）和強柏恩瑟宣傳《會計師2》也曾一同開車上路。（翻攝自YouTube）

整體來說，《會計師2》在保留首集動作元素的基礎上，加入了更多輕鬆、幽默和溫情的成分，而小班的演出無疑是這些變化的核心所在，他賦予克里斯汀的不僅是冷酷與精準，更有了讓人感同身受的溫度，為角色注入了新的生命與魅力，也讓影迷更期待他未來的冒險。《會計師2》已於全台上映。

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