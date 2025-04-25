尷尬了！古裝女神踩宮廷鞋奔跑 跌了個狗吃屎…眾人憋笑攙扶

王安宇（右）在《夢回》對李蘭迪（左）一見鍾情。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「古裝女神」李蘭迪在古裝劇《夢回》飾演熱愛歷史故事的上班族，因緣際會下從現代穿越到清朝，並捲入皇室鬥爭。李蘭迪分享拍攝期間一段尷尬的幕後趣事，戲裡她腳上踩著外型貌似花盆底宮廷鞋，走起路非常考驗步態的平衡感，但劇情上她卻要在王府裡奔跑，於是慘事發生，她說：「跑著跑著，我就摔了一個狗吃屎，好像腿摔青了吧！」自嘲當時身旁的人都在憋笑，還得強忍鎮定邊笑邊扶她。

王安宇為《夢回》剃髮。（八大電視提供）

李蘭迪、王安宇近期分別因最新作品《濾鏡》、《值得愛》再度受到關注，兩人在《夢回》組CP。飾演十三阿哥「胤祥」的王安宇自曝從出生後，就沒有理過光頭，懷著忐忑不安的心為《夢回》落髮，只是當髮型師豪氣一刀將頭髮剃下時，王安宇驚呼中難掩不捨心情，更小心翼翼的把被剪下來的頭髮整理收好，打算要留下珍藏。王安宇打趣表示，自己在劇中十分在意另一半，是瀟灑的皇城醋王，很有主見，對戲裡來自現代、不同於傳統女性的李蘭迪一見傾心。現實生活中，他的確也喜歡自信、大方的類型，「我比較喜歡開朗一些的女孩子，相對來說更看感覺，而且我是比較一見鍾情的。」

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李蘭迪在《夢回》穿上古裝宮廷鞋，拍攝時不慎跌倒。（八大電視提供）

《夢回》被評甜度很高的古裝甜寵劇，李蘭迪笑認在戲裡一直被撩，劇迷十分好奇王安宇與李蘭迪互動過程如此甜蜜，是否本人對心儀的女孩也會如此細心呵護？王安宇表示，詮釋的角色本來就是一個比較會撒嬌的小奶狗，「但是私底下的我，可能沒有那麼會撒嬌，只是對待喜歡的女孩都會寵她。」帥氣坦承自己和劇中角色在寵愛戀人的部分，的確是相似的。《夢回》於每週一至週五晚間9點在八大第1台播出。

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