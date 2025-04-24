（影）大明星變球隊夥伴！《全偶像足球隊》高顏值球員擦愛火

高德元（左）、朴鐘勳主演BL韓劇《全偶像足球隊》。（GagaOOLala提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕全新BL韓劇《全偶像足球隊》（FC Soldout）將場景搬到足球隊更衣間，講述一組球隊面臨倒閉之際，如何靠魅力與顏值獲新東家青睞，而男孩們既競爭又合作，擦出精彩火花。

《全偶像足球隊》中，屢戰屢敗的足球隊被韓國娛樂經紀集團買下，新老闆以「經營偶像男團」的方針，只保留高顏值球員，並安排醜聞纏身的過氣明星安插進球隊培訓，藉話題組成新型態的美男足球隊。

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黃允濟在《全偶像足球隊》大秀結實身材。（GagaOOLala提供）

此舉除了期望球隊重獲關注，也能幫助旗下藝人東山再起，然而面對愛慕的大明星成為球隊夥伴，該如何隱藏粉絲身分、化解衝突，甚至壓抑愛意，將有滿滿緊張刺激的情節。

《全偶像足球隊》卡司全由新秀組成，主演CP由新人小生朴鐘勳與《婚禮大捷》新銳男星高德元配對；另外也有BL網劇《CITYBOY_LOG》人氣班底黃允濟、林正圭，以及歌手李財準等人參演配角群，該劇全季已在GagaOOLala上架。

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