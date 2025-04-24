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吳思賢粉嫩露點全被看光 還被免費放送3個月

吳思賢粉嫩露點全被看光 還被免費放送3個月吳思賢等了9年，終於要推出新專輯。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小樂」吳思賢發片倒數，裸身影片已在台北市多個鬧區強打放送，許多歌迷揪團去朝聖，還誇讚他的重點部位很粉嫩，讓他直呼好害羞。

相隔9年終於要發片，小樂的宣傳廣告將鋪天蓋地宣傳3個月，地點分別在信義區市政府站信義光牆、北捷快KV電視牆、光華商場外牆、新北轉運站、新板電視牆、威秀影城以及機捷電視牆等。經紀公司表示，宣傳預算無上限，除了希望讓大家都聽見小樂的新作品，也謝謝這一路上大家的支持。

吳思賢發片倒數，經紀公司砸重金宣傳。（藝和創藝提供）吳思賢發片倒數，經紀公司砸重金宣傳。（藝和創藝提供）

小樂健身超過10年，前陣子到日本拍攝新歌《THAT’S YA》MV，大方秀出好身材。正在拍戲的他談到：「真的很巧，最近的作品剛好都需要有表現身材的部分，加上正在拍攝影集《男公館》，我在戲裡的身材線條，應該比MV還要明顯。」

至於重點部位還有特別保養嗎？小樂笑說：「真的太害羞啦，沒有特別保養，每天乖乖洗澡而已。」這陣子他除了健身，還有很大量的拳擊訓練，體態有更高強度的進步。

吳思賢粉嫩露點全被看光 還被免費放送3個月吳思賢裸身畫面被歌迷看光，覺得很不好意思。（藝和創藝提供）

對於新專輯終於要發行，小樂想說歌迷說：「謝謝你們這麼久了依然在我身邊，讓大家久等了，真的很不好意思，今年夏天一定會推出全新專輯，希望大家會喜歡。

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