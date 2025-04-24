驚！黃宣威尼斯敗給瘋狂老外 行李箱差點被丟下海

黃宣到義大利工作兼旅遊。（Crash Baggage提供）



〔記者陽昕翰／台北報導〕音樂才子「Yellow」黃宣日前造訪義大利，他走訪行李箱代言的品牌總部，趁空前往威尼斯，難忘搭著貢多拉小船穿梭水鄉澤國，直呼就連身心都舒暢。

黃宣難忘與品牌創辦人在威尼斯一起搭船。（Crash Baggage提供）



黃宣表示，跟品牌創辦人Francesco Pavia搭船時被嚇壞，「創辦人差點把行李箱丟進海裡，他真的太瘋了。」兩人皆有著藝術家不按牌理出牌的瘋狂性格，非常有話聊。

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黃宣忍不住大喊：「太喜歡威尼斯了！」聊到此行有最印象深刻的事，「最瘋的還是創辦人，感覺他不是想帶我去看威尼斯，是要我整個人吞下威尼斯，非常感謝他熱情的招待。」更無厘頭稱：「另外，半夜的聖馬可廣場也可以聽到魔幻的鐘聲，這個永邦一定知道。」

黃宣讚嘆到了義大利身心都舒暢。（Crash Baggage提供）



黃宣直說這是趟美食之旅，「威尼斯的海鮮真的極推，像在嘴裡開演唱會。」特別提到一種名叫Baccala mantecato的魚醬，「可以沾著麵包吃，美味極了！」

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