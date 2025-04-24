晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

驚！黃宣威尼斯敗給瘋狂老外 行李箱差點被丟下海

驚！黃宣威尼斯敗給瘋狂老外 行李箱差點被丟下海黃宣到義大利工作兼旅遊。（Crash Baggage提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕音樂才子「Yellow」黃宣日前造訪義大利，他走訪行李箱代言的品牌總部，趁空前往威尼斯，難忘搭著貢多拉小船穿梭水鄉澤國，直呼就連身心都舒暢。

驚！黃宣威尼斯敗給瘋狂老外 行李箱差點被丟下海黃宣難忘與品牌創辦人在威尼斯一起搭船。（Crash Baggage提供）

黃宣表示，跟品牌創辦人Francesco Pavia搭船時被嚇壞，「創辦人差點把行李箱丟進海裡，他真的太瘋了。」兩人皆有著藝術家不按牌理出牌的瘋狂性格，非常有話聊。

黃宣忍不住大喊：「太喜歡威尼斯了！」聊到此行有最印象深刻的事，「最瘋的還是創辦人，感覺他不是想帶我去看威尼斯，是要我整個人吞下威尼斯，非常感謝他熱情的招待。」更無厘頭稱：「另外，半夜的聖馬可廣場也可以聽到魔幻的鐘聲，這個永邦一定知道。」

驚！黃宣威尼斯敗給瘋狂老外 行李箱差點被丟下海黃宣讚嘆到了義大利身心都舒暢。（Crash Baggage提供）

黃宣直說這是趟美食之旅，「威尼斯的海鮮真的極推，像在嘴裡開演唱會。」特別提到一種名叫Baccala mantecato的魚醬，「可以沾著麵包吃，美味極了！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中