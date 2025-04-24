K-POP男團第一人！JUST B主唱公開出櫃：我感到驕傲

JUST B主唱BAIN公開出櫃，為同志身分感到驕傲。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影后尹汝貞日前公開透露大兒子是同志，引發網友熱議，近來，韓國6人男團JUST B主唱BAIN則在海外演唱會發表出櫃宣言，高喊「我感到驕傲」，成為K-POP男團公開出櫃第一人！

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JUST B於2021年成軍，近來在美國洛杉磯舉辦世界巡演，BAIN在台上揮舞彩虹旗，並用英文表示「我為自己是LGBTQ社群的一員感到驕傲」，突如其來的出櫃宣言，引來台下熱情歡呼。

JUST B主唱BAIN公開出櫃，為同志身分感到驕傲。（翻攝自X）

成員SIWOO凌晨透過互動平台表示，「BAIN真的很帥氣，我曉得這非常的困難，在舞台後面觀看時，因此我也忍不住落淚了。」

此外，該團JUST B的「B」有「Burn」之意，意指要帶著不斷燃燒的熱情面對一切，代表作包括《DAMAGE》、《TICK TOCK》等。

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