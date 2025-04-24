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娛樂 最新消息

金曲最佳演唱組合「尋人啟事」全陷戀愛腦！擲骰子問：他喜不喜歡我

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾獲得金曲最佳演唱組合肯定的「尋人啟事」，推出全新單曲《一百種方式愛你》，歌曲貼近Z世代的戀愛日常，歌詞中也暗藏戀愛心事密碼。

尋人啟事樂團阿諾（左起）、DoDo、掐玉、信迪、ReRe分享各自的戀愛風格。（星恆娛樂提供）尋人啟事樂團阿諾（左起）、DoDo、掐玉、信迪、ReRe分享各自的戀愛風格。（星恆娛樂提供）

「尋人啟事」分享各自的戀愛小秘密，掐玉認了戀愛與失戀時會約老師一對一看星盤，自爆：「還擲骰子問他喜不喜歡我，甚至失戀還會瘋狂看大眾塔羅影片哭爆自己。」

DoDo則是人類圖與合盤派代表，她說：「會先問對方生辰，再來請ChatGPT幫忙算星盤合盤，參考價值爆表而且超準！」

ReRe覺得命理元素超適合拿來當戀愛話題破冰，「自嗨用超讚，但還是會相信相處啦！」阿諾屬於選擇性相信派，談到：「契合率高就開心，不高就說服自己：參考就好、參考就好。」而信迪堅持「不如實際相處來得重要，感覺比較真實。」

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另被問到表達喜歡的方式，「尋人啟事」立刻切換成戀愛腦，信迪說自己最擅長「默默型」告白：「我會一直出現在那個人身邊，煮咖啡、準備好吃的，就是我最自然的喜歡方式。」

DoDo屬於情緒價值派：「我覺得行動勝於言語，會選擇用陪伴照顧對方的情緒，讓對方感受到穩定和被需要。」

阿諾說自己是典型「浪漫驚喜型」：「我喜歡在生活細節裡讓對方感受到愛，像是突然做對方喜歡的甜點、安排一點小驚喜，讓日常變得特別。」

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ReRe則直率喊出：「我就是會抱爆他啦！」屬於直接的告白風格。掐玉走文青唯美派：「我想牽著對方看世界最美的風景，最後跟他說，不管世界多遼闊，還是回到小小的家，只要你在，就是最美好的地方。」

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