范瑋琪感恩歌迷驚天一跪 網酸：該跪張韶涵吧？

歌手范瑋琪在演唱會上以「跪謝」方式感謝歌迷支持。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕歌手「范范」范瑋琪選擇在中國重新出發，個人巡迴演唱會「我們之間的事」唱到成都場時，她心中充滿感激，除了多次唱到哽咽之外，最後甚至高喊著「謝謝你們，我愛你們」之後撲通一聲，雙手合十跪在舞台上，感謝歌迷對她的支持。

范瑋琪曾經在多場演唱會以跪謝方式向現場歌迷支持表示感恩。（翻攝自IG）

影片曝光之後有些網友諷刺范瑋琪「跪舔」，網路上也出現澄清聲音，表示范瑋琪過去在演唱會結束時，就會在舞台上向現場支持的歌迷「跪謝」。在「我們是朋友」、「Love & FanFan」演唱會等場合也曾經在舞台左、中、右三處向歌迷跪地致謝，強調這是范瑋琪一貫以來表達感恩的習慣與方式。

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張韶涵（左）當年在福茂曾與范瑋琪情同姐妹的唱出經典曲〈如果的事〉。（翻攝自微博）

許多網友酸言酸語諷刺，過去張韶涵與范瑋琪同屬福茂公司，師姐張韶涵曾經親密與范瑋琪合唱經典歌曲〈如果的事〉，之後2008年張韶涵遭母親背刺又發生合約糾紛，范瑋琪卻立刻切割，更傳出互搶資源，但未經過證實。

這次范瑋琪在演唱會上跪謝歌迷，酸民們就忍不住說：該謝的應該是張韶涵吧，當初是她帶著還是菜鳥的你闖蕩江湖。

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