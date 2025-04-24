「JKF妹偏蠢」挨告3連勝 圤智雨再爆：有片為證

曾為AV導演的網紅推出圤智雨2022年在網路發文，表示「JKF女郎偏蠢」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾為AV導演的網紅推出圤智雨2022年在網路發文，表示「JKF女郎偏蠢，並且八成還有未爆彈沒有報導出來，未爆彈有外流、詐騙、仙人跳、ㄉㄨˊ（毒）品相關」，讓JKF代理商雷騏科技公司憤而提告，圤智雨今（24）發文訕笑：JKF三度敗訴，更表示自己手握JKF女郎賣淫證據影片。

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圤智雨說：「JKF不爽，前後總共告三次，三次都我贏」更進一步說「本來覺得告我刑事不成應該他們會收手吧 結果又告了民事，他們又輸 現在告二審又輸 我真的不知道他們到底在執著什麼」圤智雨認為「JKF女郎形象如何？網路隨便找都會有負面新聞不說 新聞留言區的評價通常也不是很好」雖然提告是JKF的權利，但朴智雨好奇：三度法院認證、刑事、民事一審、高等法院二審，他們動用了共四位律師告不倒獨自上站的圤智雨「這個點他們沒有想過嗎」？

圤智雨說：「JKF不爽，前後總共告三次，三次都我贏」。（翻攝自臉書）

「我記得最後一次開庭的時候，我還跟JKJ請來的律師說，我可以把JKF女郎賣淫的證據影片交出來」圤智雨指出，這是民事官司，加上自己是公眾人物，一但自己交出影片，「這些女生會曝光，你（雷騏科技）確定的話，我可以丟證據喔」。

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圤智與聲稱自己手上握有KF女郎賣淫的證據影片。（翻攝自臉書）

圤智雨說，每當他這樣告訴律師，律師便會回答「要問公司」，最後就不了了之，這證明律師稱JKF女郎是女星的時候等於已經輸了。圤智雨更強調，公眾人物行為本來就可受公評，更何況他有證據，所以3次官司才會通通勝訴。

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