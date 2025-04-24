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夫妻泰國看房作罷！王中平悄悄轉向買地 余皓然竟事後才知情

余皓然今出席活動，談及日前與老公王中平赴泰國看房的經驗。（記者潘少棠攝）余皓然今出席活動，談及日前與老公王中平赴泰國看房的經驗。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕余皓然今（23日）出席活動，談起日前與老公王中平一同赴泰國看房的經驗，「本來想說小孩大了，有點積蓄可以投資，讓孩子將來去度假也不錯。」沒想到她最終還是「保守本性」發作，沒有下手，「我自己是處女座，做決定很謹慎，畢竟都是辛苦賺的錢，還是會多想一下。」

怎料老公動作比她還快，余皓然笑說：「我才猶豫一下，他的投資錢就被拿去買地了！」原來王中平與弟弟合資在苗栗買了一塊地，事後她才從小叔的發文得知，「我說愛馬仕好看，22年了，他也沒買給我，怎麼買地倒是行動很快！」

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而余皓然坦言地價不高，「真的都不是什麼很值錢的地啦，不然我們也買不起，他是賣掉峨眉的地才換來的。」也說夫妻倆多年來的理財哲學一貫務實，「我們家每一個房子也是這樣，一間賣掉換一間，從小房子慢慢換到大房子。」

余皓然對老公的投資方式給予肯定。（記者潘少棠攝）余皓然對老公的投資方式給予肯定。（記者潘少棠攝）

王中平熱愛種樹，近來更頻頻對老婆「洗腦」，希望將來能一起搬到鄉下過退休生活，對方還貼心稱：「你有通告我可以送你啊！」但余皓然哭笑不得：「我才50出頭，還沒準備好要退休，我是一個一定要有百貨公司跟超商的人。」

雖然理念不同，但余皓然也對老公的投資方式給予肯定，「他這樣其實很OK，至少不是亂投資，我自己是超保守派，錢都存在銀行，看著戶頭數字就會開心的人，老公則是看著土地就會開心。」

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