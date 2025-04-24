晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周子瑜身材進化！辣曬「真實水蛇腰」震撼全網：細到不科學

韓國女團TWICE台灣籍成員周子瑜擁有高人氣。（翻攝自IG）韓國女團TWICE台灣籍成員周子瑜擁有高人氣。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣女團TWICE台灣籍成員周子瑜臉蛋相當精緻，經常是話題焦點。近日TWICE受邀擔任英國天團Coldplay南韓演唱會嘉賓，昨（23）子瑜也在IG上傳當天開唱相關的多張美照，辣曬纖細水蛇腰，令網友震撼不已。

周子瑜大秀纖細小蠻腰。（翻攝自IG）周子瑜大秀纖細小蠻腰。（翻攝自IG）

周子瑜在IG曬出在Coldplay演唱會擔任嘉賓的多張美照，可見她紮了雙辮髮型，上半身穿著印有COLDPLAY字樣的T恤，上衣特別裁剪成短版，下半身搭配低腰牛仔褲，展現出纖細的腰身，結實平坦的小腹令人目不轉睛，俯身彎腰凹出S曲線，養眼畫面令粉絲全都淪陷。

貼文曝光後，吸引超過90萬人朝聖按讚，網友紛紛讚嘆，「子瑜的腰細到不科學」、「子瑜真的好美，抱著感謝的心情，看完這幾張照片」、「人魚公主偷跑上岸怎麼不說」、「天啊，這是什麼美神」。

在 Instagram 查看這則貼文

쯔위 （TZUYU）（@thinkaboutzu）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中