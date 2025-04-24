周子瑜身材進化！辣曬「真實水蛇腰」震撼全網：細到不科學

韓國女團TWICE台灣籍成員周子瑜擁有高人氣。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣女團TWICE台灣籍成員周子瑜臉蛋相當精緻，經常是話題焦點。近日TWICE受邀擔任英國天團Coldplay南韓演唱會嘉賓，昨（23）子瑜也在IG上傳當天開唱相關的多張美照，辣曬纖細水蛇腰，令網友震撼不已。

周子瑜大秀纖細小蠻腰。（翻攝自IG）

周子瑜在IG曬出在Coldplay演唱會擔任嘉賓的多張美照，可見她紮了雙辮髮型，上半身穿著印有COLDPLAY字樣的T恤，上衣特別裁剪成短版，下半身搭配低腰牛仔褲，展現出纖細的腰身，結實平坦的小腹令人目不轉睛，俯身彎腰凹出S曲線，養眼畫面令粉絲全都淪陷。

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貼文曝光後，吸引超過90萬人朝聖按讚，網友紛紛讚嘆，「子瑜的腰細到不科學」、「子瑜真的好美，抱著感謝的心情，看完這幾張照片」、「人魚公主偷跑上岸怎麼不說」、「天啊，這是什麼美神」。

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