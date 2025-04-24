康橋學生單車環台遇車禍 余皓然曝女兒遺憾當年沒參加

余皓然今出席公開活動。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕康橋國際學校秀岡校區日前舉辦單車環台活動，不料22日車隊騎經彰化埤頭鄉時突遭逆向駕駛衝撞，造成7名學生受傷，經查肇事者竟為毒駕，事件震驚社會。余皓然今出席公開活動，透露過去也讀康橋的女兒韓菲，當年唯一遺憾就是沒參加環島。

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余皓然表示韓菲曾就讀康橋國際學校，但因高中時考上松山高中，高二才轉回康橋就讀，「她參加過校內的活動包括爬山、泳渡日月潭，但就只有環島沒跟到，她現在還滿後悔的。」

余皓然表示女兒韓菲曾就讀康橋國際學校，當年唯一遺憾就是沒參加環島。（記者潘少棠攝）

女兒的青春話題也被現場媒體追問，對於22歲的韓菲是否已有戀愛對象？余皓然坦言：「我印象中是沒有，我反而鼓勵她多談戀愛，不要像我24歲就結婚，把黃金歲月拿來泡奶、餵奶。」她笑說自己年輕時家教嚴格，當時王中平唱一首情歌就讓她粉紅泡泡滿天飛，決心要嫁給他，如今想起來不禁莞爾，「我沒有說我老公不好喔！」

余皓然透露女兒偏好的男生類型。（記者潘少棠攝）

至於女兒偏好的男生類型，余皓然則透露是「蘇有朋那種」，引來現場媒體打趣：「年紀差滿多耶！」她則分享自己的育兒觀，「我都跟孩子說，只要三觀正、心地善良就好，年齡不是問題。」

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