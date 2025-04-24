偶包太重 50歲陳德容嗆演媽「奇恥大辱」？

陳德容參加《浪姐6》話題不斷。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「瓊瑤女神」陳德容演出《梅花烙》、《水雲間》、《一簾幽夢》等劇走紅，被譽為「瓊瑤劇首席女星」，現年50歲的陳德容也在中國實境節目《乘風2025》（浪姐6）當中因講話過於直接，導致沒人願意和她組隊，甚至疑似脫類隊友等行為，成為網路熱門話題。今（24）日她又因為過去的一段訪問片段，強調自己保養極佳，並說：我不會想演奶奶，也不會想演人家的媽。

陳德容（右）和馬景濤演出《梅花三弄》，兩人都是瓊瑤御用演員。（翻攝自微博）

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網友非常隱諱地說，陳德容真的很愛自己、有想法，9歲就從童星出道的陳德容，曾經當中日本知名化妝品專屬模特兒，15歲時拍攝第一部電影《國中女生》，後接連受到徐楓、瓊瑤青睞，成為瓊瑤專屬「瓊女郎」，演出的角色也全是我見猶憐的纖纖女子。

陳德容被這段過去的採訪片段感到傷腦筋，她說自己其實已經演過很多次媽媽角色，「只演少女」僅僅是個傳言。

陳德容被譽為「瓊瑤御用女主角」。（翻攝自微博）

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