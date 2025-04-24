（影）蜘蛛人、黑寡婦《此刻的我們》共譜愛情火花！許願再次合作

安德魯加菲爾德（右）攜手佛蘿倫絲普伊在《此刻的我們》演繹動人愛戀。（CATCHPLAY提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕金球獎影帝安德魯加菲爾德攜手二代「黑寡婦」佛蘿倫絲普伊在深情浪漫新作《此刻的我們》共同演繹動人愛戀，電影今（24）日同步釋出中文海報與正式預告，曾執導《愛在他鄉》的約翰克勞利以非線性剪輯手法描述兩位戀人經歷著過去的開始、現在的感情、未來的生活，將兩人相識相愛的浪漫時光，浪漫共處的每一刻搬上大銀幕。

安德魯表示這個故事必定能讓所有觀眾都產生共鳴，他說：「如果我自己都被這部作品深深感動、覺得被理解，並且能將自己完全投射進入角色裡，那觀眾也一定會有相同的感受，這是一部現在的觀眾渴望看到的故事類型。」

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安德魯加菲爾德（左）和佛蘿倫絲普伊在《此刻的我們》詮釋兩位戀人經歷著過去的開始、現在的感情、未來的生活。（CATCHPLAY提供）

佛蘿倫絲亦表示剛開始接觸《此刻的我們》的劇本時，就深深被這個故事打動，她形容：「電影裡兩位主角的相戀以及他們的故事讓我還沒開拍腦海就開始產生的畫面，這個故事太美了，我完全迫不及待進入角色與這個故事之中，能有機會與安德魯加菲爾德合作更是讓我感到非常興奮且安心，我們絕佳的默契與信任也讓拍攝過程相當順利！」

首次合作的兩人就展現極佳默契，安德魯也在日前的訪談中透露：「我們在演出這對戀人的互動節奏是自然而然產生的，這對我來說是一件很難得的事，因為我本來是個很容易信任別人的人，但我們之間真的找到了一種舒適與默契。」兩人亦坦言拍攝結束的時甚至點感傷，能有機會和合作演員培養出非常深的親密感是很幸運的，兩人都直言：「我們想繼續保有這樣的創作連結，一定還要再多合作幾次！」《此刻的我們》將於5月16日正式在台上映。

《此刻的我們》預告片：

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