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娛樂 最新消息

（影）《星期三》第2季曝預告定檔分兩部！上線時間正式曝光

珍娜奧特嘉回歸《星期三》第2季。（Netflix提供）珍娜奧特嘉回歸《星期三》第2季。（Netflix提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕奇幻驚悚影集《星期三》暌違3年終於宣布第2季上線消息！Netflix今（24）日正式宣佈第1部將於8月6日上線，第2部將於9月3日釋出，並同時釋出正式前導預告。

正式前導預告中，「星期三」珍娜奧特嘉即將返回奈落學院，在機場的她遲遲過不了安檢，這時她從身上拿出大量的武器像電擊棒、手指虎以及多把大刀，以及她的好夥伴「小手」。這次返校不只有她一人，還有她的弟弟帕斯利阿達也即將進入奈落學院就讀，學院裡將有許多新的敵人和災難在等待著她，她將被捲入一場令人毛骨悚然的超自然新謎團。

愛瑪梅耶斯（左）也回歸《星期三》第2季，演出星期三的朋友伊妮辛克萊。（Netflix提供）愛瑪梅耶斯（左）也回歸《星期三》第2季，演出星期三的朋友伊妮辛克萊。（Netflix提供）

第2季一樣由鬼才導演提姆波頓擔任監製與執導，第1季包括珍娜奧特嘉、凱薩琳麗塔瓊絲、路易古茲曼等原班人馬一同回歸，最近因演出《MINECRAFT麥塊電影》收獲不少新粉絲的愛瑪梅耶斯也回歸演出星期三的朋友伊妮辛克萊。此外，也加入了許多全新角色，新舊演員組成夢幻陣容，將在奈落學院展開全新的奇幻故事。

充滿暗黑、懸疑以及屬於星期三式的歡笑與幽默即將回歸奈落學院，全球觀眾將繼續探索阿達一族、奈落學院的黑暗面，《星期三》第2季第1部8月6日上映；第2部預計9月3日於Netflix與大家見面。

《星期三》第2季正式前導預告：

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