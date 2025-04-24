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朱軒洋演電影「不想當拖油瓶」 張世想起自己：我真叛逆

《搜查瑠公圳》張世（右）和朱軒洋父子情，瞬間感染全場，惹哭眾劇組。（伯樂影業提供）《搜查瑠公圳》張世（右）和朱軒洋父子情，瞬間感染全場，惹哭眾劇組。（伯樂影業提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕張世、朱軒洋在電影《搜查瑠公圳》中飾演趙氏父子，身為將軍的張世即便對兒子朱軒洋有再多的關愛，也無法放下將軍的威嚴，兩位「金馬獎最佳男配角」同框飆戲，一同深陷1960年代最駭人聽聞的無頭女分屍案，父子連心為彼此洗刷冤屈的父子之情，是電影的一大亮點。

張世（前）、朱軒洋在《搜查瑠公圳》首扮父子檔，竟捲入離奇女分屍命案。（伯樂影業提供）張世（前）、朱軒洋在《搜查瑠公圳》首扮父子檔，竟捲入離奇女分屍命案。（伯樂影業提供）

在電影《搜查瑠公圳》飾演趙志昇將軍的張世，從小跟著將軍爸爸在軍隊中長大，坦言收到劇本時，馬上就有畫面與導演針對角色討論，「我從小是在軍隊長大的，對我父親所有一切非常清楚，《搜查瑠公圳》讓我有機會把我與父親生活的點滴重新回憶了一遍。」

《搜查瑠公圳》父子衝突戲，讓張世（右）憶當年，從劇中朱軒洋（中）個性看見年輕的自己，左為潘儀君。（伯樂影業提供）《搜查瑠公圳》父子衝突戲，讓張世（右）憶當年，從劇中朱軒洋（中）個性看見年輕的自己，左為潘儀君。（伯樂影業提供）

劇中和飾演趙子午的兒子朱軒洋有相當多對手戲的張世，儘管心中對兒子有諸多關愛，但身為將軍表達方式總是不盡人意，和兒子之間有很多衝突，張世也笑說看到劇中的朱軒洋，就像看到年輕時的自己，不諱言表示電影是為了懷念父親，「看着朱軒洋的樣子，就想起了我年輕的時候，看到我自身年輕的時候有多麼的叛逆，多麼的不聽話，沒想到我父親離開這麼久，我依然對他懷念這麼深，就算是對他的一個紀念，以及對我自己的懺悔。」

朱軒洋在《搜查瑠公圳》希望為父親洗刷冤屈。（伯樂影業提供）朱軒洋在《搜查瑠公圳》希望為父親洗刷冤屈。（伯樂影業提供）

為了電影特別學習四川話的朱軒洋，為了能融入劇中的時代背景做足功課，飾演刑警趙子午的他，在那個年代有個將軍爸爸，自己卻沒有選擇同一條路，改行做警察其實是件丟臉的事情，「當時軍隊的威勢是大於警察的，所以對家裡尤其是父親來說，是會被外人瞧不起，與眷村外的小孩玩的時候，更是會被欺負的那一個。」

張世表示接拍《搜查瑠公圳》是為了懷念父親。（伯樂影業提供）張世表示接拍《搜查瑠公圳》是為了懷念父親。（伯樂影業提供）

朱軒洋在拍攝前其實相當緊張，因為張世本來就會講四川話，為了不當「拖油瓶」，他認真學習一直找老師複習，逼自己在短時間內上軌道。而這段劇中的重頭戲，更是緊扣張世和朱軒洋的父子之情，拍攝時張世一哭，瞬間感染全場，整個劇組籠罩在的悲傷氛圍中，不僅讓導演回想自己跟父親相處的真切情感，朱軒洋下戲後更是淚流不止，久久不能平復自己悲傷的心情。

在劇中飾演「爸爸」的張世，為了「兒子」也是費盡苦心，為了鼓勵後輩，特別邀請他到家中作客，和他分享自己的經驗和故事，更不忘鞭策他身為演員要如何努力，讓朱軒洋重拾自信，朱軒洋也趁機表達謝意：「我想就是因為有這樣的壓力，我才全心全力的把角色詮釋好。」電影即將於5月22日全台正式上映。

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