晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

54歲男星罹直腸癌「不開刀最多活1年」 花光積蓄拒絕化療

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕54歲港星、前TVB「御用惡人」彭皓鋒2023年7月證實罹患直腸癌第3期，此後淡出螢光幕，沒想到近日他突然在社群分享近況，透露曾經被醫生告知，若是不做手術生命恐剩下1年，不過，他因為母親的經歷仍是抗拒化療。

彭皓鋒2023年7月證實罹患直腸癌第3期。（翻攝自臉書）彭皓鋒2023年7月證實罹患直腸癌第3期。（翻攝自臉書）

彭皓鋒近日在小紅書分享，他在2023年7月確診直腸癌，非常難受，還被醫生告知，如果不做手術「你最多只有1年命」，讓他和愛妻聽後腦筋一片空白，然而，他的母親也曾受癌症之苦，當時有做化療，最終卻受不了離世了，這個經歷使他抗拒做手術跟放療化療。不過，他透露，至今身體狀況仍是不錯，因此喊話粉絲「不用擔心」，未來會透過社群分享抗癌經驗，希望幫助更多人。

據港媒《香港01》報導，彭皓鋒過去曾為了治病停止工作，於是早已花完積蓄，不僅向家人借6位數金額應急，短期內還要籌30萬手術費（台幣120萬元），然而，這沒有將他擊倒，反而樂觀面對，積極復工。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中