54歲男星罹直腸癌「不開刀最多活1年」 花光積蓄拒絕化療

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕54歲港星、前TVB「御用惡人」彭皓鋒2023年7月證實罹患直腸癌第3期，此後淡出螢光幕，沒想到近日他突然在社群分享近況，透露曾經被醫生告知，若是不做手術生命恐剩下1年，不過，他因為母親的經歷仍是抗拒化療。

彭皓鋒2023年7月證實罹患直腸癌第3期。（翻攝自臉書）

彭皓鋒近日在小紅書分享，他在2023年7月確診直腸癌，非常難受，還被醫生告知，如果不做手術「你最多只有1年命」，讓他和愛妻聽後腦筋一片空白，然而，他的母親也曾受癌症之苦，當時有做化療，最終卻受不了離世了，這個經歷使他抗拒做手術跟放療化療。不過，他透露，至今身體狀況仍是不錯，因此喊話粉絲「不用擔心」，未來會透過社群分享抗癌經驗，希望幫助更多人。

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據港媒《香港01》報導，彭皓鋒過去曾為了治病停止工作，於是早已花完積蓄，不僅向家人借6位數金額應急，短期內還要籌30萬手術費（台幣120萬元），然而，這沒有將他擊倒，反而樂觀面對，積極復工。

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