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邰智源錄影遭男星「聲控」！突爆走喊：為什麼我要聽你的

金曲樂團「A_Root同根生」在《來去恁兜洗魂舒》現場演出。（公視台語台提供）金曲樂團「A_Root同根生」在《來去恁兜洗魂舒》現場演出。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源、邵大倫主持公視台語台《來去恁兜洗魂舒》，本週來到宜蘭冬山，拜訪曾入圍金曲獎最佳樂團的在地樂團「A_Root同根生」。得知團員中有兩位曾留法、留德，邰智源當場即興模仿法語與德語口音，惟妙惟肖讓全場一愣一愣。

邵大倫還忍不住笑問邰智源：「你怎麼什麼都會？」接著更搞笑出題，當場聲控邰桑切換語言模擬「法國人與德國人對話」，邰智源竟照做，模仿到一半才自覺爆笑吐槽：「為什麼我要聽你的啦！」兩人主持默契全開，讓全場差點笑到飆淚。

邰智源（右）與邵大倫在宜蘭冬山稻田間划獨木舟。（公視台語台提供）邰智源（右）與邵大倫在宜蘭冬山稻田間划獨木舟。（公視台語台提供）

「A_Root同根生」歌曲融合多種語言，他們現場演唱的《八寶公主》便是融合英、中、台語甚至荷蘭語，歌曲風格獨具。邵大倫也特別介紹他們的專輯《邊緣轉生術 Holy Gazai》，以台灣各地民間傳說為主題發展10首歌曲，並融合多樣樂器與語言，成功入圍第34屆金曲獎「最佳台語專輯」、「最佳樂團」與「年度專輯獎」，製作人柯智豪更奪下「最佳專輯製作人獎」。團長楊智博分享創作初衷來自他的「中二魂」，笑說受到《鬼滅之刃》啟發，「我想寫每個鬼變成鬼之前的故事，那種悲傷很吸引我。」

節目名稱《來去恁兜洗魂舒》其中「魂舒」是取自宜蘭腔「身軀」的諧音，這次邰智源與邵大倫拜訪宜蘭冬山，一路上逢人就問「洗澡怎麼說」，居民異口同聲回答「洗魂舒」，讓兩位主持人驚喜萬分，更學到在地台語會用「盡（tsìn）」來形容「很」漂亮、「很」厲害，是偏漳州腔調的說法。邰智源感動直呼：「聽到這種腔就知道是在宜蘭啦！」但也有長輩感慨這些詞彙逐漸式微，被年輕人遺忘，讓邵大倫惋惜：「這種文化遺產應該要好好保留下來。」

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