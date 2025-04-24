奧運金牌李洋隔空示愛女友靠這首神曲 林郁婷也送上祝福

李洋（右）隔空示愛女友，並以周杰倫歌曲當背景音樂。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕奧運羽球金牌李洋和女友「肉肉」Susan感情甜蜜，雖然目前女友在英國遊學，但相隔兩地不影響彼此戀情，今（24日）女友生日，他也隔空放閃示愛，並以偶像「周董」周杰倫的歌曲傳達心聲。

女友生日，李洋在社群放上甜蜜合照並提到：「肉肉生日快樂，今年生日在英國渡過，雖然今年我沒辦法在妳身邊慶祝，但這次換我留在台灣等妳回來。」

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因為時差關係，李洋先向仍在睡覺的女友獻上生日祝福。（翻攝自IG）

而李洋搭配的背景音樂則是周董演唱的《我是如此相信》，歌中唱到「我是如此相信，在背後支撐的是你，一直與我並肩而行」，以及「為我守候的人是你，給了我堅定的信心」等歌詞，剛好都傳達，過去女友為經常出賽的李洋守候，現在則是李洋守候女友，周董的歌曲成了兩人之間「愛的神曲」。

事實上去年12月周董到大巨蛋開唱，李洋、王齊麟，還有奧運拳擊金牌得主林郁婷都曾去朝聖周董演唱會，今天看到李洋發文祝福女友，林郁婷也留言：「生日快樂！」

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