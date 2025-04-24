八點檔男神博命拍戲 敬業摔樓梯「頸椎舊疾復發」

〔記者李紹綾／台北報導〕傅子純在民視八點檔《好運來》跳水營救藍葦華，回憶起這場驚險的跳水橋段，他坦言是從影以來難度最高的挑戰之一，「這次的跳水救人有一個部分我覺得算是突破我以往，這次的難度算是歷來最高的。」

藍葦華在《好運來》落水。（民視提供）（記者李紹綾攝）

為了戲劇效果，劇組選在都市河濱公園拍攝，但現場水深僅到小腿肚，與劇情要求的胸口深度相差甚遠，傅子純說：「所以在拍攝上要把這麼淺的水拍成這麼深，就必須靠演員自己去避開穿幫的鏡頭。」為了呈現最真實的畫面，傅子純不惜趴在髒污的淺水中，匍匐前進營救飾演落水者的藍葦華，他分享：「我完全趴著，然後去拉藍葦華，因為他是仰著摔入水裡的，所以是躺著。如果大家有看到現場花絮的話，應該會覺得那個畫面非常荒謬。」

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傅子純在《好運來》跳水池救落水的藍葦華。（民視提供）（記者李紹綾攝）

更令人意想不到的是，由於拍攝地點水質不佳，傅子純和藍葦華上岸後都出現過敏反應，皮膚相當不適。儘管拍攝環境惡劣，傅子純仍堅持親力親為，敬業精神令人佩服，對於觀眾對這場戲的喜愛，他謙虛地表示感謝，更期盼觀眾能支持所有努力付出的演員。

藍葦華在《好運來》落水。（民視提供）（記者李紹綾攝）

傅子純劇中分飾兩角，在霸氣總裁「瑞達」和失憶暖男「丁丁」之間切換自如，展現精湛的演技。被問及如何成功塑造這兩個截然不同的角色時，他表示：「這就是純粹靠表演，瑞達就是比較高冷，丁丁就是比較像正常人，有著正常的反應，我就是很純粹地以表演的方式來區隔這兩個不同的角色。」他透過細膩的表情和肢體語言，將兩個角色的性格特點詮釋得淋漓盡致，讓觀眾完全投入劇情。

傅子純在《好運來》摔下樓梯。（民視提供）

傅子純在《好運來》摔下樓梯。（民視提供）

不僅如此，日前播出傅子純摔下樓梯的橋段，也讓觀眾看得膽戰心驚，他透露雖然滾樓梯的危險動作由替身完成，但他為了畫面的連貫性，仍必須在鏡頭前做出高難度的動作，「拍攝我從樓梯上消失的瞬間，為了呈現畫面的流暢感和真實度，我必須做出一些難度較高的動作。」沒想到，一個不經意的甩頭竟牽動了他的舊疾，導致頸椎不適。但他輕描淡寫說：「還好有去看醫生，反正是舊傷了，已經習慣了，倒也不是什麼太嚴重的問題。」再次展現敬業的一面。

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