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賴清德挺生態紀錄片！喊話台灣成全球榜樣

賴清德今天現身松仁威秀。（記者胡舜翔攝）賴清德今天現身松仁威秀。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕總統賴清德今天（24日）上午出席深入南極、北極拍攝的生態紀錄片《守護我們的星球》的媒體試片會，提到氣候變遷議題，賴清德表示政府責無旁貸，台灣身為地球村的一員，希望能夠成為全球的榜樣。

生態紀錄片《守護我們的星球》由舒夢蘭身兼導演及製片，耗費15年深入南極、北極拍攝，賴清德在片花放映結束後致詞，並發表三個不敢想像，其一是藉由舒夢蘭的團隊取得的第一手資料，讓大家知道北極、南極在以難以想像的速度被破壞，許多物種也在滅絕。

其二，賴清德表示，很喜歡且欽佩舒夢蘭曾經說過「唯有了解才會在乎，唯有在乎才會真正去改變」，賴清德進一步表示，就是因為有這樣難以想像的自信，舒夢蘭才會在15年前率領團隊到那麼遙遠的南北極拍攝，「難以想像前前後後15個年頭，也到了115個拍攝外景地，觀察82個物種，難以想像。」賴清德還幽默地說：「難以想像她（舒夢蘭）竟然平安回來。」

其三，賴清德認為，難以想像提供了一部非常棒的電影，讓人深度去了解，只有人類行為的改變才能去拯救地球，「解鈴還須繫鈴人，地球的變化來自人類行為，也只有人類行為的改變才能拯救地球。」

賴清德（左）、舒夢蘭一同出席電影《守護我們的星球》媒體試片。（記者胡舜翔攝）賴清德（左）、舒夢蘭一同出席電影《守護我們的星球》媒體試片。（記者胡舜翔攝）

賴清德再度引述舒夢蘭所說的「紀錄的不是北極，而是台灣的未來」，賴清德有感而發，「如果我們不改變的話，我們就會逐步走到那個我們最不想見到的景象。」

賴清德強調，拯救地球，政府責無旁貸，因此他在去年520之後成立因應氣候變遷委員會，進行各項問題的挑戰，並設立減碳的目標，2023年台灣的減碳要相較於2005年減少32%，到了2035年相較2005年則要減少38%，「這是我們踏出的第一步，希望大家一起來。」最後，賴清德表示：「台灣是地球村的一員，我們人口不多，我們也可以作為全球因應氣候變遷的榜樣，我們一起加油。」

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