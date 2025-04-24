（獨家）白冰冰過生日 驚嘆老天做奇妙安排

白冰冰覺得老天給她這一生很多考驗，也做了許多奇妙的安排。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／馬六甲報導〕白冰冰過70歲生日，感性表示，她曾感慨老天對她不公平，讓她一個人孤零零，但這幾年發現老天有補償她，做了很多奇妙的安排！

「夜深人靜時，我常常想，哇！老天爺怎麼對我這樣，讓我孤單一個人。」白冰冰說，女兒白曉燕、父母、大哥相繼離世後，她常想自己這一生真的命很苦，從3歲懂事那一刻以來，沒有一刻是過得輕鬆的，可是女兒過世20幾年後，她發現老天有在補償她，讓她一個人又過得沒有那麼孤單。

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白冰冰（右三）很開心身邊有許多歌迷朋友的陪伴，不只是一個人。（讀者提供）

白冰冰說她身邊有很多的粉絲跟朋友，大家都很愛她，尤其台灣企業界的朋友還幫她把白曉燕基金會的重擔給挑起來，讓她非常感恩，也讓她沒有那麼孤單，覺得自己不只是一個人。

親和力十足的白冰冰最了解民間疾苦，今年的生日願望第一個祈望國泰民安，然後祝福愛她的朋友、歌迷都平安健康、有錢賺，她也向歌迷喊話會繼續把歡樂、正能量帶給大家，永不退休。

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