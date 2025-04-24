逆向衝撞康橋學生是「毒駕」！賈永婕呼籲嚴懲 曝團結一幕藏洋蔥

賈永婕呼籲重懲毒駕。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕新店康橋國際學校學生單車環島前天在彰化出車禍，賈永婕兒子也在環島隊伍中，單車隊伍是被逆向的汽車衝撞，包括自小客駕駛及7名學生受傷，今檢警查出該名駕駛是施用毐品後駕車，目前被以涉施用毒品、毒駕肇事並逃逸涉公共危險、過失致重傷害羈押禁見中，對此，賈永婕稍早也怒批可惡至極。

賈永婕發文直呼毒駕可惡至極，急速衝撞孩子，讓孩子和師長們身心都承受極大的創傷與壓力。「何其無辜的孩子啊原本騎在環島回家的路途中，現在要在加護病房中搏鬥。請重判嚴懲蓄意殺人的惡男，也請有關單位思量吊銷吸毒者駕照。」

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賈永婕也提到今天有收到兒子傳來的照片，當下又紅了眼眶，透露每一班的孩子都有屬於自己班級的緞帶，兒子班是粉紅色，出事的班級是紫色，昨天全部10年級的孩子決定多綁一條紫色的緞帶代表他們全數一起完成了環島。「康橋孩子們你們超棒的，同理團結一心，迎著風無論順境逆境繼續努力。」賈永婕稍早也回應記者，提到兒子會繼續完成環島，「他們會繼續進行，堅持下去，有交代他要冷靜面對。」

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