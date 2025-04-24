（獨家）馬來西亞拿督獻吻！ 白冰冰生日回春50歲

馬來西亞拿督劉少鋒（右）獻吻，白冰冰嬌羞笑容。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／馬六甲報導〕白冰冰跟鐵粉一起到星馬旅遊，昨天正好碰到她過70歲大壽，馬來西亞拿督劉少鋒專程從吉隆坡趕到馬六甲為她慶生，還在大家起鬨下獻吻，因為從來沒有粉絲跟朋友敢親她這位綜藝大姐大，面對年輕帥氣的拿督獻吻，白冰冰忍不住露出嬌羞的笑容。

馬來西亞拿督劉少鋒（右）專程從吉隆坡到馬六甲幫白冰冰慶生。（記者胡如虹攝）

白冰冰這次到新加坡參加佳樂之夜金曲演唱會，除了百位熱情的鐵粉特別組團去看她的演出，拿過廣播金鐘獎特別貢獻獎的廣播名人丁文祺（棋）和老婆丁鈴，以及警察歌手林宏銘、台語歌手鄭詠心都一同前往，還有馬來西亞拿督劉少鋒也專程去新加坡看她演唱會，粉絲團陣容強大。

請繼續往下閱讀...

白冰冰（右二）在馬六甲過農曆生日，廣播名人文祺（右起）、馬來西亞拿督劉少鋒、林宏銘為她慶生。（記者胡如虹攝）

演唱會後有50幾位粉絲繼續跟白冰冰去旅遊，昨天白冰冰帶粉絲旅遊到馬六甲，剛好是她農曆生日，拿督劉少鋒特別從吉隆坡趕去馬六甲，席開6桌幫白冰冰慶生，讓白冰冰驚喜不已。在粉絲的起鬨下，年輕帥氣的拿督還獻吻，陪白冰冰跟粉絲一起跳廣場舞，慶生場面熱鬧歡樂。

白冰冰（前排右四）過生日，馬來西亞拿督劉少鋒（後排左四）特別帶馬來西亞友人為她慶生。（記者胡如虹攝）

白冰冰笑說，已經很多年沒有人親她了，因為平常聚會朋友都一對一對，不會有這種情況，子弟兵也怕她怕的要死，沒有人敢這麼做，劉少鋒拿督把她當姐姐，這個親吻雖然沒有讓她小鹿亂撞，讓她覺得很溫馨，也覺得自己變年輕了！

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法