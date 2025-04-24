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娛樂 最新消息

2女人戰爭又有續集 李怡貞提醒想見陳沂務必空腹

陳沂（左）與李怡貞23日因著作權爭議對簿公堂。（本報合成照，記者張文川攝）陳沂（左）與李怡貞23日因著作權爭議對簿公堂。（本報合成照，記者張文川攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂因未經同意轉載「女人大律師李怡貞」粉專一張圖卡，嘲諷有錯字，順勢推銷個人業配產品，李怡貞不滿提告，台北地院23日首度開庭，2人不僅展開司法攻防戰，結束後仍在網路上隔空互槓，今（24）日上午又有續集。

稍早李怡貞在臉書發文，表示昨天被小她十八層的郭美珠用美顏手機直播洗眼睛的
清醒一點，酸嗆那些樓狗搜狗業配保養品保健品長年用完，是長這樣捏，提醒外界
真的不要貪小便宜了。
李怡貞接著又說，除非真的想要奈何橋化，那她沒意見啦，「但一件事，我求你們見她（指陳沂）本人務必空腹，否則會像我昨天不舒服一整天。」
而昨晚最新發展，陳沂在臉書發文表示由於是公開審理，記者都可以列席旁聽，她轉述法官當庭表示司法資源有限，這種無關社會公益的事，希望公眾人物做最好的示範和解，陳沂表示：「這話不就是說給李怡貞聽的。」
庭上，陳沂稱她是被告，來浪費司法資源的不是她，「我沒錯，基於『司法資源有限』這個理由，我願意和解。」

不過看到李怡貞各種扭曲事實的發文，陳沂表示自己改變心意了，「不和解，就讓法院判決吧！
反正到時候丟臉的又不是我。」更嗆聲：「說好的民事求償7億也一定要告到底喔！律師怎麼可以言而無信，妳說是吧？」

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